Nieuw-Zeelandse ex-prostituee krijgt onderscheiding van Britse koningin

Bron: Stuff, New Zealand Herald, The Guardian 0 Jarenlang vocht prostituee Catherine Healy voor betere rechten voor sekswerkers. In 1989 richtte ze de New Zealand Prostitute Collective op en vanaf dat moment leidde ze campagne om prostitutie te decriminaliseren, wat uitmondde in de in 2003 aangenomen wet die de veiligheid van prostituees waarborgt. Vandaag werden haar inspanningen erkend door koningin Elizabeth, die haar een koninklijke onderscheiding gaf voor haar verdiensten.

In de jaren tachtig stapte Healy vanuit het onderwijs over naar de prostitutie. Ze werkte in een bordeel in Wellington in een tijd dat het in Nieuw-Zeeland nog illegaal was om te betalen voor seks.

Jarenlang werden Healy en haar collega’s gestigmatiseerd om hun beroep. Wat Healy en haar collega’s echter het meeste stoorde was niet de aard van hun werk, maar de wetteloze omstandigheden waarin ze opereerden. Met een groep gelijkgezinde vrouwen zette Healy daarom in 1989 het New Zealand Prostitutes Collective op.

“De sekswerkers die ik kende hadden genoeg van het stigma en de misvattingen die over prostitutie de ronde doen. Ze hadden het over het oprichten van een vakbond en ik was daar erg van onder de indruk. We waren met z’n negenen en we begonnen vaker samen te komen om te vergaderen.”

Wet veranderen

De vrouwen beslisten dat ze een gemeenschappelijke plaats wilden, waar sekswerkers veilig zijn. Ze wilden de verspreiding van HIV en aids stoppen. “We wilden als normale mensen behandeld worden. We wilden de houding van mensen aanpassen, we wilden geaccepteerd worden. Wat we het meeste wilden, was de wet veranderen.”

Dat lukt: in 2003 wordt een nieuwe wet (waar Healy aan meeschreef) ingevoerd die prostitutie uit de criminaliteit haalde en sekswerkers rechten geeft.

"Geaccepteerd"

Nu, dertig jaar na haar arrestatie in Wellington tijdens een inval bij het bordeel, kijkt Healy trots terug op wat de NZPC bereikt heeft. Toch kan ze er nog maar moeilijk bij dat ze een koninklijke onderscheiding ontvangen heeft. Officieel is Healy nu 'Dame Companion of the New Zealand Order of Merit'. "Dat kon ik me tot een paar weken geleden niet voorstellen", zegt ze. "Deze onderscheiding laat zien dat onze industrie is geaccepteerd. We maken deel uit van de samenleving, staan er niet langer buiten.”

