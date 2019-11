Nieuw-Zeelands parlement keurt euthanasiewet goed IB

14 november 2019

07u29

Bron: Reuters, The Guardian, TVNZ 0 Het Nieuw-Zeelandse parlement heeft een wet goedgekeurd die euthanasie legaliseert, maar het is de bevolking van het land die volgend jaar via een bindend referendum mag beslissen of de wet effectief in gebruik wordt genomen.

De ‘End of Life Choice Bill’, die vastlegt dat terminaal zieke mensen euthanasie kunnen aanvragen, werd na een verhit debat met 69 stemmen tegen 51 goedgekeurd in het parlement in Wellington. Daar ging een proces van jaren aan vooraf: eerdere pogingen om euthanasie te legaliseren mislukten. De wet die nu goedgekeurd is, werd door de jaren heen meermaals aangepast. Zo werden er ‘veiligheidsgaranties’ ingebouwd, zoals de voorwaarde dat patiënten enkel in aanmerking komen voor euthanasie als ze op het moment van de aanvraag een verwachte levensduur van minder dan zes maanden hebben.

Daarnaast moet de patiënt de eerste zijn die euthanasie opbrengt en moeten twee dokters onafhankelijk van elkaar bevestigen dat de patiënt goed geïnformeerd is. Ook zijn er nog een aantal andere wettelijke criteria waaraan moet worden voldaan.

Referendum

Volgend jaar wordt de wet bij de algemene verkiezingen in een referendum aan de Nieuw-Zeelandse bevolking voorgelegd. Uit een peiling die in juli werd gehouden, bleek dat 72 procent van de Nieuw-Zeelandse bevolking op dat moment een euthanasiewet zou steunen.

Meerdere landen, waaronder België, Nederland, Zwitserland en Canada hebben euthanasie al gelegaliseerd, net als sommige Amerikaanse staten en de Australische staat Victoria.