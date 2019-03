Nieuw-Zeelanders leveren vrijwillig wapens in bij politie na aanslag in Christchurch IVI

19 maart 2019

14u02

Sinds de dodelijke aanslag in Christchurch hebben heel wat mensen in Nieuw-Zeeland hun wapens met vergunning ingeleverd bij de politie voor vernietiging. De Nieuw-Zeelandse regering moedigt wapenbezitters ook aan om dit te doen, maar verplicht niemand. Premier Jacinda Ardern zei gisteren tevreden te zijn dat heel wat mensen toch vrijwillig hun wapens willen inleveren.

John Hart is een van hen. “Als boer is het in sommige omstandigheden handig om een wapen te hebben”, zegt hij op Twitter. “Maar mijn gemak staat niet boven het risico dat het wapen verkeerd kan gebruikt worden.” Tegen de zender CNN zegt de boer dat hij al twintig jaar een wapen bezit, maar nu opgelucht is om het niet meer te hebben. “Ik ben blij dat nooit een persoon is gewond geraakt door mijn wapen, maar nu ben ik vooral gerustgesteld dat dat ook nooit zal gebeuren.”

De politie heeft nog geen zicht op hoeveel wapens er de afgelopen dagen zijn ingeleverd, maar is die informatie wel aan het verzamelen.

