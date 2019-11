Nieuw-Zeelander (27) schuldig bevonden aan moord op Britse backpacker Grace na Tinderdate Joeri Vlemings

22 november 2019

19u23 0 Een jury in Nieuw-Zeeland heeft een 27-jarige man schuldig bevonden aan de moord op de Britse rugzaktoeriste Grace Millane. Groot-Brittannië én Nieuw-Zeeland waren in shock na de dood van de 22-jarige miljonairsdochter, die op vakantie in Auckland door haar Tinderdate gewurgd werd.

Grace Millane raakte vorig jaar op 1 december in Auckland vermist tijdens haar reis die ze had aangevat na haar universiteitsstudies. Ze wou er een jaartje tussenuit om daarna in Engeland werk te zoeken. Maar op 9 december vond de politie haar lijk in een koffer in de bosjes, een paar meter van een toeristische weg in Waitakere Ranges.

Millane had de Nieuw-Zeelander, die niet bij naam genoemd wordt, leren kennen via datingsite Tinder. De twee gingen samen uit op 1 december, de avond voor haar 22ste verjaardag. Ze hadden seks, waarbij het er volgens de man ruw aan toe ging. Hij beweerde op het proces dat Millane had ingestemd met de seks en dat ze per ongeluk was omgekomen.



Maar de jury ging niet mee in dat verhaal en bevond hem schuldig aan moord. Het vonnis van de jury deed de dader ogenschijnlijk niets. Op 21 februari kent de veroordeelde zijn straf. Hij riskeert levenslang.

De zaak veroorzaakte heel wat beroering, zowel in Groot-Brittannië als in Nieuw-Zeeland. De erg veilige reputatie van Nieuw-Zeeland kreeg een flinke knauw. De emotionele excuses van premier Jacinda Ardern aan David en Gillian, de ouders van Grace, gingen de wereld rond. “Jullie dochter had hier veilig moeten zijn en dat was ze niet. Dat spijt mij”, zei Ardern.