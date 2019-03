Nieuw-Zeeland verbiedt verkoop van aanvalsgeweren en automatische wapens ALLE SLACHTOFFERS GEÏDENTIFICEERD IB

21 maart 2019

03u59

Bron: Radio New Zealand, New Zealand Herald, ANP, Belga 0 Nieuw-Zeeland gaat alle automatische en semi-automatische aanvalswapens zo snel mogelijk verbieden. Dat maakt minister-president Jacinda Ardern bekend. Om een stormloop op de wapens te verhinderen voor de nieuwe wetgeving in voege treedt, stelde de regering alvast een voorlopige regeling op. Op 11 april wordt de wet definitief gemaakt, aldus minister van Politie Stuart Nash.

Concreet moet iedereen die een automatisch of semi-automatisch wapen wil kopen, nu expliciet toestemming krijgen van de politie via een zogenaamd ‘E-classification endorsement’.

Iedereen die al een dergelijk wapen in zijn bezit heeft, krijgt de tijd het in te leveren. Wie dat niet doet én geen politietoestemming krijgt om het wapen te mogen bezitten, overtreedt de wet en kan een boete krijgen tot 4.000 Nieuw-Zeelandse dollar en een gevangenisstraf tot drie jaar. De regering zal wel een ‘terugkoop-programma’ opzetten om de verboden wapens uit de circulatie te halen.

Gereedschappen en hulpstukken

Ook gereedschappen en hulpstukken voor het aanpassen van geweren en magazijnen met grote capaciteit gaan in de ban. “Elk automatisch of semi-automatisch wapen dat bij de terroristische aanslag is gebruikt, wordt verboden”, aldus Adern.

Het voorlopige verbod ging vanaf 3 uur ‘s middags lokale tijd in om te voorkomen dat mensen massaal voorraden van de inmiddels verboden wapens gaan inkopen. Op 11 april zal de wet definitief worden gemaakt.

Deze week ondertekenden meer dan 70.000 Nieuw-Zeelanders al een petitie voor het verbieden van semi-automatische wapens, die door Nieuw-Zeelander Nik Green werd verspreid.

lees verder onder foto:

Alle slachtoffers geïdentificeerd

Alle vijftig slachtoffers van de aanslag in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch zijn ook geïdentificeerd. Dat kondigde de politie vandaag rond vijf uur 's middags lokale tijd aan. “Enkele minuten geleden is de identificatieprocedure beëindigd van alle vijftig slachtoffers. Alle families zijn op de hoogte”, zei politiecommissaris Mike Bush. “Dit is een keerpunt in deze procedure.”

De eerste slachtoffers van de massamoord in Christchurch werden gisteren al begraven. Twee Syrische vluchtelingen, een man en zijn zoon die recent in Nieuw-Zeeland waren aangekomen, werden naar hun laatste rustplaats gebracht in het Memorial Park Cemetery in Christchurch.

Het racistisch gemotiveerde bloedbad van afgelopen vrijdag heeft tot op heden vijftig mensen het leven gekost. Nog eens dertig mensen raakten gewond. De vermeende dader - een 28-jarige rechtsextremist uit Australië - zit vast.

Bekijk ook: