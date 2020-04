Nieuw-Zeeland rapporteert hoogste aantal bijkomende overlijdens tot nog toe Belga

14 april 2020

11u28 0 In Nieuw-Zeeland zijn de afgelopen 24 uur vier mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om de grootste stijging van het aantal coronadoden in het land tot nog toe. Drie van de vier overleden patiënten stierven in hetzelfde woonzorgcentrum in Christchurch.

In totaal zijn al negen mensen in Nieuw-Zeeland overleden aan het coronavirus. Zes patiënten overleden in hetzelfde woonzorgcentrum in Christchurch. Het totale aantal vastgestelde besmettingen liep dinsdag op tot zeventien. Alles samen zijn al zeker 1.366 mensen in Nieuw-Zeeland besmet met het longvirus.

Premier Jacinda Ardern verklaarde nadien dat Nieuw-Zeeland de piek van de pandemie voorbij lijkt, maar dat de vier sterfgevallen een verdrietige en ontnuchterende herinnering vormen om de lockdownmaatregelen aan te houden. “We zijn met succes de piek gepasseerd, maar dat betekent niet dat we uit de problemen zijn”, klonk het. "Momenteel beleven we de meest uitdagende week sinds de lockdown.”