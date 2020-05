Nieuw-Zeeland lanceert persoonlijke app voor contacttracing: je eigen “digitale dagboek” jv

18 mei 2020

14u40

Bron: Reuters 0 Onze overheid kan nog niet echt rekenen op de eerlijke openheid van de burgers die door contacttracers opgebeld worden, zo bleek vanochtend op de persconferentie van het Crisiscentrum . Aan de andere kant van de wereld zal Nieuw-Zeeland woensdag een persoonlijke contacttracingapp lanceren om mensen te helpen zich hun verplaatsingen van de afgelopen dagen te herinneren. Zeg maar een soort van “digitaal dagboek” als geheugensteuntje.

Moedwil of vergeetachtigheid? Verzet de met Covid-19 besmette Belg zich - om privacy- of andere redenen - tegen het opgeven van personen met wie hij/zij de voorbije dagen in contact is gekomen, of wéét hij/zij het gewoon niet meer? Feit is dat de aangesproken besmette personen in ons land tot nu toe maar één of geen hoogrisicocontact hebben meegedeeld. Viroloog Steven Van Gucht riep daarom vanochtend iedereen op om “volledig open kaart te spelen”.

Misschien kan een app, zoals de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern er woensdag een zal uitrollen in haar land, daarbij helpen. Ardern beschreef de app als een “digitaal dagboek”. De toepassing houdt bij waar en bij wie je bent langs geweest én deelt die informatie alleen maar met jou als gebruiker van de app. “Gewoon voor het geval je in de toekomst getroffen zou worden door Covid-19, dan kan je daar makkelijk op terugvallen om te weten waar je gedurende een bepaalde periode geweest bent”, aldus de eerste minister. “Het is voor jou, het is op je eigen toestel en het zijn jouw gegevens en jouw informatie.” Optimaal respect voor de privacy dus, al zullen ook Kiwi’s die uiteraard nog altijd moeten opgeven als een contacttracer hen, wanneer ze besmet blijken met het coronavirus, naar die info zou vragen.

Vorige week begon Nieuw-Zeeland met de voorzichtige afbouw van de lockdown in het land dat tot nog toe erg succesvol was in de aanpak van het coronavirus. Cafés, winkels, restaurants en speeltuinen mochten weer open, weliswaar onder de strikte voorwaarden van de alom bekende social distancing. Die regels worden er zelfs zo streng toegepast dat zaterdag Ardern zélf met haar partner een café in de hoofdstad Wellington niet binnen mocht, omdat er te veel volk was.

Vandaag openden ook heel wat scholen in Nieuw-Zeeland na bijna twee maanden weer de deuren.

Nieuw-Zeeland telt amper 21 coronadoden op een bevolking van zo’n 5 miljoen inwoners. De besmettingspiek viel begin april. Vandaag werden geen nieuwe gevallen meer gemeld en in heel de maand mei tot nu toe slechts 19.