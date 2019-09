Nieuw-Zeeland krijgt strengere wapenwetgeving na aanslagen Christchurch ttr

13 september 2019

09u46

Bron: anp 1 De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft vandaag strengere wapenwetten aangekondigd. Deze zijn een reactie op de aanslagen in Christchurch in maart, waarbij de rechts-extremist Brenton Tarrant 51 moskeegangers doodschoot.

Direct na de aanslagen werden semi-automatische wapens verboden in Nieuw-Zeeland. "Het bezit van een vuurwapen is een voorrecht, geen recht", zei Ardern vandaag. "Dat betekent dat we alles moeten doen om ervoor te zorgen dat alleen eerlijke burgers een wapenvergunning kunnen krijgen."

De premier kondigde aan alle wapens in Nieuw-Zeeland te gaan registreren. Ook zullen de gevangenisstraffen langer worden voor mensen die wapens leveren aan burgers zonder vergunning. Daarnaast zal het moeilijker worden een wapen te kopen. De politie zal moeten oordelen wie in het bezit mag komen van een wapen.

In Nieuw-Zeeland zijn naar schatting 1,2 miljoen vuurwapens op een bevolking van nog geen 5 miljoen mensen. De schutter in Christchurch, die zegt onschuldig te zijn, verkreeg legaal een wapenarsenaal. Zijn moordpartij deelde hij live via Facebook.