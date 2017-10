Nieuw-Zeeland krijgt als eerste land ter wereld een dj als premier IB

Bron: thespinoff.co.nz, The Guardian, twitter 0 AFP Jacina Ardern, de nieuwe premier van Nieuw-Zeeland, houdt van dj'en in haar vrije tijd. Jacinda Ardern wordt de nieuwe premier van Nieuw-Zeeland. De 37-jarige leidster van Labour gaat een kabinet vormen met de kleine nationalistische partij New Zealand First, die gedoogsteun krijgt van de groenen. Jacinda Ardern wordt Nieuw-Zeelands derde vrouwelijke premier in 150 jaar en is met haar 37 jaar de jongste ooit.

De charismatische Ardern nam het leiderschap van Labour pas in augustus op zich (de verkiezingen werden 23 september gehouden) en bleek opgewassen tegen de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen, de National Party met de huidige premier Bill English aan het hoofd. Ardern wordt de jongste premier ooit van Nieuw-Zeeland. Ze vormde na zowat een maand onderhandelen een coalitie met de kleine nationalistische partij New Zealand First van Winston Peters, die uitgebreid zijn tijd nam om tijdens een ellenlange speech uiteindelijk te zeggen dat hij voor een samenwerking voor Labour gekozen had.

Dat zorgt ervoor dat Jacinda Ardern dus de premier van Nieuw-Zeeland wordt. Aanhangers van Labour zijn door het dolle heen, na negen jaar lang een rechts-conservatieve regering te hebben gehad. Labour vormt samen met New Zealand First een coalitie die gedoogsteun krijgt van de Green Party, de groenen, die daarmee voor het eerst in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis ook aan de macht komen.

let's be v clear here: neither employer nor public has any "right" to know if person plans to have children so stfu https://t.co/StS3P41ofH di frances(@ di_f_w) link

Kinderwensrel

Ardern haalde de internationale pers al meteen nadat ze in augustus onverwachts partijleider werd. Zeven uur nadat ze benoemd was als partijleider, kreeg ze de vraag voorgeschoteld of ze een kinderwens had en indien ja, of ze dan zwangerschaps- of ouderschapsverlof zou nemen mocht ze aan de macht zijn. Ardern reageerde beleeft op de vraag en beantwoordde die ook, maar haalde uit toen gesuggereerd werd dat het normaal was dat vrouwen die vraag ook op hun werkplek moeten beantwoorden. "Dat is onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar! Of een vrouw een gezin wil stichten, is een priv├ębeslissing en die beslissing mag niet vooraf bepalen of ze wel of niet een baan krijgt aangeboden. Het mag haar werksituatie niet bepalen!"

First country in the world to have a DJ as prime minister?

Congrats @jacindaardern pic.twitter.com/SwqgZc4Kji samhillnz(@ samhillnz) link

Diskjockey

Met Peters' keuze om een coalitie aan te gaan met Labour, zal Nieuw-Zeeland het eerste land ter wereld worden, dat een dj als premier krijgt. Ardern houdt er namelijk van om in haar vrije tijd te dj'en. De Nieuw-Zeelandse website 'The Spin-off' maakte een playlist van de sets die Ardern gespeeld heeft: