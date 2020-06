Nieuw-Zeeland implementeert striktere wapenwetten na aanslag Christchurch YV

18 juni 2020

14u47

Bron: Belga 0 Het parlement van Nieuw-Zeeland heeft op donderdag voor strengere wapenwetten gestemd. Het gaat om een tweede reeks aanpassingen in de nasleep van de terreuraanslagen in Christchurch op 15 maart 2019.

De strengere wapenwetten zijn een “historische mijlpaal voor de veiligheid van de samenleving”, aldus de minister van Politie, Stuart Nash. Volgens de nieuwe wet kunnen alleen mensen met een wapenvergunning nog een wapen kopen. Zo willen ze ervoor zorgen dat wapens niet meer in foute handen terechtkomen.

De wet voorziet in een oprichting van een register dat bijhoudt hoeveel wapens er in omloop zijn, wie er in het bezit is van een wapen, wie wapens verkoopt en wie ze koopt. Daarnaast zijn er ook strengere straffen voor overtredingen met een wapen, komt er een verbod op wapens met een hoog risico en zijn er voorwaarden opgesteld waar men aan moet voldoen om een wapenvergunning te krijgen.

Een maand na de aanslagen op de moskeeën in Christchurch, waarbij 51 doden vielen, werden aanvalsgeweren en semiautomatische wapens al verboden. Bijna 62.000 verboden wapens zijn sindsdien al verzameld en vernietigd of aangepast.