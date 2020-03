Nieuw-Zeeland gaat vier weken in lockdown, premier roept noodtoestand uit IB

25 maart 2020

06u42

Bron: Belga, ANP 0 De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft de noodtoestand uitgeroepen en aangekondigd dat het land in een complete lockdown gaat om de verspreiding van het coronavirus te stoppen.

"Het is een noodtoestand om onze manier van leven te beschermen", zei Ardern vandaag in het parlement. Vanaf middernacht in de nacht van woensdag op donderdag zal het land voor vier weken in een lockdown gaan, waarbij alle scholen en niet-essentiële bedrijven dicht zullen gaan.

"Vanaf middernacht sluiten we ons voor vier weken in en zullen we proberen het virus en zijn verspreiding te stoppen", zei Ardern. "Vergis je niet, het zal eerst slechter worden voordat het beter wordt. Het aantal gevallen zal in de komende week eerst toenemen. Daarna zullen we zien of onze maatregelen succes hebben gehad."

Noodtoestand voor 7 dagen

Mensen met vitale beroepen mogen na woensdag middernacht (lokale tijd) de deur nog uit om naar hun werk te gaan. Alle andere inwoners mogen naar de supermarkt en naar de dokter. Verder worden ze geacht binnen te blijven. Scholen en niet-essentiële bedrijven gaan dicht. De noodtoestand geldt voor tenminste zeven dagen en stelt de overheid onder andere in staat om beslag te leggen op eerste levensbehoeften als voedsel en brandstof.

Sarah Stuart-Black, hoofd van het ministerie dat is belast met noodsituaties, roept mensen op om naar de overheid te luisteren. “We willen niet dat er duizenden mensen doodgaan, dus vragen we mensen om thuis te blijven. We zullen niet tolereren dat mensen zich hier niet aan houden.”

Nieuw-Zeeland heeft tot dusver 205 besmettingen, waarvan nieuwe 50 gevallen.

