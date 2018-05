Nieuw-Zeeland gaat meer dan 100.000 koeien afmaken TK

28 mei 2018

15u27

Bron: The Guardian 0 Nieuw-Zeeland wil als eerste land ter wereld de koeienziekte Mycoplasma bovis uitroeien. Een ambitieus project, want in de praktijk komt dat neer op een massale 'opruiming' van de veestapel. Meer dan 100.000 runderen zullen afgemaakt worden.

De overheid en de landbouwsector hebben afgesproken dat 126.000 koeien gedood zullen worden. De komende tien jaar zal er ook heel wat geïnvesteerd worden in het beschermen van de veestapel tegen de ziekte. Er wordt omgerekend zo'n 480 miljoen euro vrijgemaakt.

Mycoplasma bovis is een bacteriële ziektekiem die niet of weinig reageert op antibiotica. Koeien die besmet zijn krijgen symptomen als ademhalingsproblemen, gewrichtsontstekingen en oorontstekingen. Er kunnen ook problemen optreden tijdens de zwangerschap. Besmet vlees of besmette melk vormt in principe geen gezondheidsrisico voor de mens.

Uitroeiing

Het is echter moeilijk om de ziekte uit te roeien omdat niet alle besmette koeien symptomen vertonen, waardoor ze hun soortgenoten ongemerkt besmetten. Mycoplasma bovis werd in juli 2017 voor het eerst vastgesteld op het Zuidereiland in Nieuw-Zeeland en sindsdien werden er al 26.000 koeien afgemaakt. Bij 37 bedrijven is de ziekte nog steeds actief. Ook het Noordereiland krijgt er intussen mee te maken.

Nieuw-Zeeland wil de ziekte nu weer volledig uitroeien op hun territorium. "Niemand wil zo'n massale opruiming", aldus premier Jacinda Ardern. "Maar het alternatief is een verspreiding van de ziekte over onze gehele veestapel. We moeten nu ingrijpen en onze 20.000 melk- en vleesbedrijven beschermen." Nieuw-Zeeland is 's werelds grootste exporteur van melkproducten. Meer dan 3 procent van alle melk ter wereld is uit het land afkomstig.

Meer over Nieuw-Zeeland

gezondheid