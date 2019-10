Nieuw-Zeeland en EU willen persoonsgegevens uitwisselen in strijd tegen terrorisme

tvc

30 oktober 2019

14u38

Bron: Belga

0

EU-landen en Nieuw-Zeeland moeten persoonsgegevens gaan uitwisselen in de strijd tegen terrorisme en andere zware misdaden. De Europese Commissie vraagt toestemming van de lidstaten om hierover te gaan onderhandelen, mede in het licht van de aanslagen in Christchurch van maart dit jaar. Een rechts-extremist schoot toen 51 moskeegangers dood.