Nieuw-Zeeland doet proef met gewapende agenten na bloedbad in Christchurch IB

18 oktober 2019

04u13

Bron: Reuters, Radio NZ 0 De Nieuw-Zeelandse politie zal in verschillende delen van het land een proefproject doen met gewapende patrouilles. De maatregel komt er nadat een rechtsextremist in maart 51 mensen doodschoot bij een aanslag op twee moskeeën in Christchurch.

Nieuw-Zeeland is, samen met landen als Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, een van de weinige landen ter wereld waar de politie geen wapens draagt tijdens haar dienst. In geval van nood hebben agenten echter wel handwapens, tasers en geweren tot hun beschikking in hun dienstwagens. Die mogen echter enkel gebruikt worden nadat een leidinggevende daar toestemming voor gegeven heeft.

Zware misdaden komen relatief weinig voor in Nieuw-Zeeland, maar na de aanslagen in Christchurch in maart van dit jaar werd de eerstelijnspolitie wel enkele weken lang bewapend. De aanval in Christchurch, waarbij 51 mensen om het leven kwamen, leidde tot een debat over de vraag of alle politieagenten vuurwapens zouden moeten dragen.

“Operationele omgeving veranderd”

“Na de gebeurtenissen van 15 maart in Christchurch is onze operationele omgeving veranderd,” zegt politiecommissaris Mike Bush vandaag in een verklaring. “De politie moet ervoor zorgen dat onze mensen met de juiste uitrusting in staat zijn om hun taken veilig uit te voeren en ervoor te zorgen dat onze gemeenschappen veilig zijn en zich ook veilig voelen. Dit betekent dat de juiste mensen met de juiste hulpmiddelen, vaardigheden en kennis altijd moeten klaarstaan om te reageren.”

De proef met de bewapende patrouilles gaat op 28 oktober van start op drie plekken in het land: in het district Manukau in Auckland, de grootste stad van het land, de provincie Waikato die zich uitstrekt over het centrale deel van het Noordereiland en in de provincie Canterbury op het Zuidereiland. Na zes maanden zal het project worden geëvalueerd.