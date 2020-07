Nieuw-Zeeland beperkt aantal inkomende vluchten om quarantainefaciliteiten niet te overbelasten IB

07 juli 2020

02u40

Bron: Radio NZ, Reuters 0 De Nieuw-Zeelandse regering is samen met luchtvaartmaatschappij Air New Zealand overeengekomen het aantal boekingen tijdelijk te verminderen. Op die manier wil het land de inkomende passagiersaantallen limiteren om de quarantainefaciliteiten in het land niet te overbelasten.

Air New Zealand laat weten dat het naast het opschorten van het aantal nieuwe boekingen voor de komende drie weken ook nog kijkt naar het afstemmen van het aantal vluchten op de capaciteit die beschikbaar is in de quarantainefaciliteiten.

De regering is ook in gesprek met andere luchtvaartmaatschappijen om de toestroom van terugkerende Nieuw-Zeelanders die in andere landen wonen in goede banen te leiden.

“Virus aan de grens tegenhouden”

“We zien een sterke groei in de aantallen Nieuw-Zeelanders die terug naar huis willen keren terwijl de pandemie groeit”, zegt minister van Wonen Megan Woods in een verklaring. “Onze eerste prioriteit is om het virus aan de grens tegen te houden, dus iedereen moet in quarantaine of gemanagede isolatie gaan.”

Volgens Darryn Web van Air Commodore zitten op dit moment bijna 6.000 mensen in Nieuw-Zeeland in 28 quarantainefaciliteiten en worden meer plekken voorbereid om de verwachte toestroom de komende weken op te vangen.

Uitgaande en binnenlandse vluchten ondervinden volgens Air New Zealand geen gevolgen van de maatregelen.