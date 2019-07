Nieuw-Zeeland begint met terugkopen wapens tvc

13 juli 2019

08u53

Bron: ANP 2 Nieuw-Zeeland is met succes begonnen met het terugkopen van wapens. Op de eerste dag dat burgers hun verboden wapens konden inleveren, brachten 169 mensen 224 wapens naar de politie.

De terugkoopactie is een gevolg van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, waardoor vier maanden geleden 51 mensen om het leven kwamen. Daarop verbood het parlement semi-automatische geweren. Om mensen die de wapens al hadden te compenseren, is omgerekend 83 miljoen euro uitgetrokken.

De 5 miljoen inwoners van Nieuw-Zeeland hebben samen naar schatting 1,5 miljoen wapens. Het land staat daarmee wereldwijd op de zeventiende plek als het gaat om wapenbezit.