Nieuw wiskundig model voorspelt groepsimmuniteit voor Stockholm in juni Joeri Vlemings

12 mei 2020

17u42

Bron: Svenska Dagbladet, Aftonbladet, forskning.se 16 Groepsimmuniteit is niet de reden waarom Zweden een heel lichte versie van lockdown - cafés en restaurants zijn er gewoon open - toepast in tegenstelling tot de meeste andere landen, zo stelt het land zelf. Toch is het iets waar het zeker op hoopt door zijn aparte aanpak van de coronacrisis. Een nieuwe studie voorspelt nu dat Stockholm - de zwaarst getroffen stad door corona - half juni groepsimmuniteit kan bereiken.

Wie het nieuwe coronavirus heeft opgelopen, kan er immuniteit tegen hebben opgebouwd. Voor hoe meer mensen dat het geval is, hoe minder kans Covid-19 maakt om zich verder te verspreiden. Tot nu toe werd uitgegaan van de voorwaarde dat minstens 60 procent van de bevolking besmet moet zijn geweest met het virus om de verspreiding ervan af te remmen en uiteindelijk zelfs te stoppen. Maar onderzoek van de Zweedse wiskundige Tom Britton van de universiteit van Stockholm suggereert nu dat 40-45 procent al werkbaar zou zijn. Dat betekent dat Stockholm, waar ongeveer een vierde tot een derde van de inwoners het virus op dit moment zou hebben gehad, rond half juni groepsimmuniteit kan bereiken.

Vorige week raakte bekend dat in ons land amper ongeveer zes procent van de bevolking in aanraking kwam met het nieuwe coronavirus. Dat betekent dat wij, net als de meeste landen in de wereld, kwetsbaarder zijn voor een mogelijke tweede coronagolf en dat we alleen maar kunnen wachten op een werkbaar vaccin om ons normale leven weer enigszins te kunnen opnemen.



In Zweden liggen de kaarten anders. Toch in het dichtst bevolkte gebied van het land, de hoofdstad Stockholm. Door zijn losse aanpak, die vooral rekent op de vrijwillige medewerking van de bevolking om bijvoorbeeld afstand te houden, telt Zweden in verhouding tot het aantal inwoners (ongeveer tien miljoen) drie tot zeven keer meer coronadoden dan de andere Scandinavische landen. Er overleden al 3.313 Zweden aan Covid-19, ongeveer de helft van hen in rusthuizen, net zoals bij ons. Daarvoor krijgt het land ook heel wat kritiek. Bovendien verloopt de weg naar groepsimmuniteit veel trager dan verwacht. Al zou in Stockholm nu toch ongeveer 26 procent al besmet geweest zijn met het coronavirus.

Eerder voorspelden wetenschappers dat Stockholm rond deze tijd groepsimmuniteit kon bereiken, maar dat bleek niet het geval. Toch geeft het team van professor Tom Britton de Zweden op dat vlak weer meer hoop. “We zijn vertrokken van een eenvoudig model met reproductiewaarde 2,5 (een besmet persoon besmet op zijn beurt 2,5 andere mensen) en concludeerden dat er al groepsimmuniteit ontstond op ongeveer 40-45 procent in plaats van 60 procent”, aldus Britton.

Een ander onderzoek - onder leiding van Gabriela Gomes van de Liverpool School of Tropical Medicine - kwam zelfs op een lager percentage uit, maar dan via een ander wiskundig model. “Zij komen af met cijfers van 10-20 procent, maar dat kan ik niet geloven”, zegt Britton. “Maar het belangrijkste is dat het percentage beduidend onder 60 ligt.” Beide studies werden nog niet op hun waarde beoordeeld door collega’s.

De Zweedse epidemioloog Anders Tegnell - het wetenschappelijke brein achter de aanpak van zijn land - vindt de prognose van groepsimmuniteit in juni plausibel. “Maar dat betekent nog niet dat het gevaar weg is”, voegt hij er waarschuwend aan toe. “We zullen nog altijd heel wat verspreiding kennen, maar toch in mindere mate. Het is nog geen signaal dat alles weer als tevoren kan zijn.”

Karin Tegmark Wisell, hoofd van het Zweedse departement van Volksgezondheid, wacht op de analyse van bloedstalen van 679 inwoners van Stockholm om uitspraken te doen over de groepsimmuniteit. Die resultaten worden volgende week verwacht.

