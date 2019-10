Nieuw visaregime Saudi-Arabië: buitenlandse ongehuwde paren kunnen nu ook hotelkamer huren ADN

06 oktober 2019

11u08

Buitenlandse, ongehuwde paren kunnen vanaf nu een hotelkamer huren in Saudi-Arabië. Dat hebben de autoriteiten van het religieuze, conservatieve koninkrijk bekendgemaakt, als onderdeel van een nieuw visaregime. De Saudische autoriteit voor toerisme en nationaal erfgoed publiceerde vandaag een omzendbrief voor de hotels. Daarin krijgen ook vrouwen de toestemming om alleen hotelkamers te huren.

In het verleden moesten paren die een hotelkamer wilden huren, bewijzen dat ze getrouwd waren. "Dit is niet langer vereist voor de toeristen", staat in de omzendbrief. Daarbij wordt ook toegevoegd dat Saudische vrouwen de mogelijkheid hebben om alleen hotelkamers te huren. Ze moeten daarvoor een identiteitskaart voorleggen.

Saudi-Arabië kondigde op 27 september aan voor het eerst toeristische visa uit te reiken. Zo wil het koninkrijk het land toegankelijk maken voor vakantiegangers, om de inkomsten te diversifiëren. Momenteel is Saudi-Arabië volledig afhankelijk van olie. Tot op heden gaf Riyad enkel islamitische pelgrims, expats en sinds kort ook toeschouwers van sport- en cultuurevenementen een visum.

De toeristische ontwikkeling is een van de voornaamste pijlers van het hervormingsprogramma van kroonprins Mohammed ben Salman.