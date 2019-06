Nieuw uitstel voor overname Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia AW

14 juni 2019

21u52

Bron: Belga 0 De Italiaanse regering heeft luchtvaartmaatschappij Alitalia opnieuw een maand uitstel gegeven om een definitief overnamebod te accepteren. Ze moet nu pas op 15 juli definitief de knoop doorhakken.

Het definitieve overnamebod zou er moeten komen van Ferrovie dello Stato (FS), het Italiaanse spoorbedrijf, dat weliswaar slechts bereid is om tot 30 procent van het kapitaal over te nemen. Mogelijk komt er nog een akkoord met het Amerikaanse Delta Airlines, dat een belang van 15 procent zou nemen in Alitalia. Daarnaast zou ook de Italiaanse overheid nog 15 procent overnemen, waardoor er dus nog een overnemer moet worden gevonden voor de resterende 40 procent.



Woensdag berichtten Italiaanse media dat Claudio Lotito, de voorzitter en meerderheidsaandeelhouder van voetbalclub Lazio Roma, een bod heeft gedaan om bij te dragen aan de redding van Alitalia. Details over het bod zijn niet bekend.



Begin mei verschoof de Italiaanse regering al eens de deadline tot 15 juni. Volgens de minister van Economische Ontwikkeling Luigi Di Maio moet het nieuwe uitstel tot 15 juli "de consolidatie toelaten van het consortium van overnemers met de actoren die tot vandaag hun interesse in het dossier hebben bekendgemaakt".

Lees ook: Alitalia moet helft vluchten schrappen door staking luchtvaartpersoneel in Italië