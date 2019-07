Nieuw type vals geld in Frankrijk: fraudeurs bestellen online ‘filmgeld’ en slaan toe bij kleinere handelaars LH

27 juli 2019

11u59

Bron: L'Avenir, RTBF 0 Sinds enkele maanden circuleert er in Frankrijk een nieuw type vals geld: filmgeld, ofwel ‘movie money. Deze nepbiljetten, oorspronkelijk bedoeld voor gebruik op filmsets, worden online te koop aangeboden en zijn dus vlot verkrijgbaar. Hoewel er geen georganiseerde bendes achter zitten, hebben ze bij onze zuiderburen al honderden slachtoffers gemaakt.

Het nieuwe type vals geld werd afgelopen voorjaar al in verschillende Europese landen opgespoord. “Het begon met enkele exemplaren, maar nu circuleren er in Frankrijk enkele duizenden”, aldus Alain Bateau van het Franse Centrale Bureau voor de Bestrijding van Namaak aan persagentschap AFP. In Frankrijk circuleert liefst 42 procent van al het filmgeld in de eurozone.

Met de nepbiljetten zou hoofdzakelijk betaald worden in kleinere winkeltjes en fastfoodzaken, veelal handelaars die nog niet beschikken over een valsgelddetector. Voor de fraudeurs zijn de biljetten gemakkelijk online te verkrijgen op sites zoals AliExpress, eBay of Amazon. Met een simpele klik kunnen ze tienduizenden valse euro’s kopen, gewoon voor 10 euro.

“De biljetten, voornamelijk van 20 en 50 euro, zijn vrij ruwe reproducties”, aldus Yves Timmermans, adviseur bij de Nationale Bank van België (NBB). “Ze dragen ook het opschrift ‘this is not legal’. In de linkerbovenhoek van het bankbiljet staat ook de inscriptie ‘Movie Money’, in plaats van de handtekening van Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).“Als je er een halve seconde aandacht aan besteedt, kan je je realiseren dat dit illegale reproducties zijn.”

De federale politie kon aan de Franstalige krant L’Avenir nog geen precieze cijfers te geven, maar zegt wel dat het fenomeen bij hen bekend is. Vooralsnog zou de situatie bij ons niet alarmerend zijn in vergelijking met die bij onze zuiderburen. “De strijd tegen de creditcardfraude is veel belangrijker”, klinkt het. Toch besteden de Nationale Bank en de politie bijzondere aandacht aan het nieuwe fenomeen. Op namaak van geld staan zware straffen bij ons, tot twintig jaar gevangenisstraf zelfs.