Nieuw triest record in Spanje: voor vijfde dag op rij meer dan 800 coronadoden SVM

01 april 2020

13u58

Bron: Belga 12 In Spanje zijn in een dag tijd 864 nieuwe sterfgevallen geregistreerd ten gevolge van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal op één dag tot dusver, zegt het ministerie van Gezondheid in Madrid. Het is ook al de vijfde dag op rij met meer dan 800 overlijdens. Het totale aantal geregistreerde overlijdens loopt zo op tot 9.053.



Het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen steeg ondertussen met bijna 8.000 gevallen tot boven de 102.000. Het goede nieuws is dat op één dag bijna 3.500 patiënten die leden aan de longziekte weer gezond verklaard zijn. Van de ruim 51.000 coronapatiënten die in Spaanse ziekenhuizen werden opgenomen, zijn er zo al meer dan 22.000 weer genezen.



1.173 doden in Nederland

In Nederland is het officiële dodental met 134 gestegen. Van 1.173 Nederlanders staat nu vast dat ze aan de gevolgen van de besmetting overleden zijn.

De toename is lager dan gisteren. Toen meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 175 sterfgevallen, het hoogste aantal tot dan toe sinds het begin van de uitbraak. Het aantal meldingen staat overigens niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Als mensen overlijden aan Covid-19, wordt dat vaak pas een of meerdere dagen later door de gemeentelijke gezondheidsdiensten doorgegeven aan het RIVM.

Een andere belangrijke kanttekening bij de cijfers is dat lang niet iedere besmetting wordt opgemerkt. Mensen die zonder test bezwijken aan een longontsteking blijven onzichtbaar in de statistieken.

