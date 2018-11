Nieuw spoor in zoektocht naar lichaam Khashoggi: speurders focussen op afgelegen boerderij KVDS

26 november 2018

12u02

Bron: The Washington Post 0 Er zou een nieuw spoor zijn in de zoektocht naar het lichaam van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi. Turkse speurders spitsen hun onderzoek volgens een overheidsfunctionaris toe op een afgelegen boerderij ten zuidoosten van de Turkse hoofdstad Istanbul.

Aanleiding was een analyse van het telefoonverkeer van Mansour Othman M. Abahussain, een Saudische agent die betrokken was bij de moord op Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul op 2 oktober. De journalist was daar om papieren op te halen zodat hij zou kunnen trouwen, maar werd verrast door een 15-koppig eskader dat hem gedood en in stukken gesneden zou hebben.

Vertrouwelijk

Abahussain zou volgens het vertrouwelijke onderzoeksrapport dat de overheidsfunctionaris kon inkijken, de dag voor de moord gebeld hebben naar de eigenaar van een boerderij in een landelijk gebied vlakbij Yalova, aan de Zee van Marmara. De persoon in kwestie zou een Saudi zijn. Het rapport vermeldde niet wat er precies gezegd werd.





Of het de Turkse speurders een stap dichter bij de stoffelijke resten van Khashoggi zal brengen, valt nog te bezien. Het lichaam zou in elk geval belangrijke info kunnen geven over de manier waarop de dissident aan zijn einde kwam. Turkije en Saudi-Arabië hebben allebei bevestigd dat de journalist vermoord werd door een team van Saudische agenten in het consulaat, maar over wat precies tot de moord heeft geleid, hoe die werd uitgevoerd en wat er met het lichaam gebeurde, lopen de verhalen uiteen. (lees hieronder verder)

Volgens Turkije werd de moord zorgvuldig gepland en kwam de opdracht van de ‘hoogste regionen” van de Saudische regering. Zo zou het moordeskader verscheidene locaties bezocht hebben waar het lichaam gedumpt kon worden en pogingen ondernomen hebben om alles toe te dekken. Ook westerse intelligentiediensten denken dat de moord werd uitgevoerd in opdracht van of ten minste met het medeweten van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Ontkend

Iets wat in alle talen ontkend wordt door Saudi-Arabië. Volgens de Saudische regering ging het om een geheime operatie van enkele agenten die officiële orders negeerden en Khashoggi wilden overtuigen om terug te keren naar zijn thuisland. Saudi-Arabië zegt ook niet te weten waar het lichaam van de man is. Dat zou overgedragen zijn aan een plaatselijke “medewerker”. Wie dat precies is, blijft een groot vraagteken. De Turken geloven er in elk geval niets van en beschuldigen Saudi-Arabië ervan informatie achter te houden.

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat de politie gaat zoeken in Yalova. Eerder werd ook al gezocht rond Istanbul en in een bos aan de rand van de stad.