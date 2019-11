Nieuw spoor in verdwijningszaak? Bebloede stok gevonden in buurt waar Théo Hayez verdween KVE

14 november 2019

14u57

Bron: News.com.au, Daily Mail, La Dernière Heure 4 Théo Hayez verdween op vrijdag 31 mei in het Australische Byron Bay. Sindsdien weten we nog steeds niet wat er met de Belgische rugzaktoerist is gebeurd. Werpt een bebloede stok een nieuw licht op de zaak?

Drie weken na zijn verdwijning vond een vrijwilliger een stok in de duinen nabij de plaats waar de 18-jarige jongen het laatst werd gesignaleerd aan de hand van zijn mobiele telefoon. Het houten voorwerp waarop ‘The judge’ (‘de rechter’) gekerfd staat, werd aangetroffen tijdens een opruimactie nabij Cape Byron. De stok is anderhalve meter lang en zou enkele bloedvlekken bevatten.

De vinder bezorgde het mysterieuze voorwerp aan de politie, maar weet niet of het ook daadwerkelijk werd onderzocht. De afgelopen week werd een foto van de stok gedeeld in de Facebookgroep waarin vrijwilligers in de zoektocht naar Hayez zich verenigd hebben. De vrijwilliger en zijn vrouw zijn immers bezorgd dat de politie niets met de lugubere vondst heeft gedaan.

Een grijze pet van het merk Puma, vermoedelijk degene die Hayez droeg op de avond van zijn verdwijning, werd eerder al aangetroffen op een naburig strand, Tallow Beach.

Ondertussen kregen familieleden van de jongen toegang tot de gegevens uit zijn Google-account en gsm. Daarmee konden ze het exacte traject reconstrueren dat de Belg aflegde op de avond van zijn verdwijning.

De Australische site News.com.au heeft navraag gedaan bij de lokale politie of de stok in overweging wordt genomen als bewijsmateriaal. Maar de woordvoerder verklaarde dat het “ongepast” zou zijn om enige commentaar te leveren daar het dossier aan de aan de ‘coroner’ van de staat New South Wales is doorverwezen. Die ‘coroner’ is een soort onderzoeksrechter die de oorzaak bij bepaalde overlijdens moet vaststellen.

Uitgebreide zoekacties hebben voorlopig bitter weinig opgeleverd. Ondertussen is de jongeman al vijf maanden vermist. Lokale vrijwilligers hopen alvast dat de stok voor een doorbraak kan zorgen.

Bekijk ook: Bewakingsbeelden tankstation geven familie Hayez hoop

Bekijk ook: Familie Théo Hayez: “Dit is zonder twijfel zijn pet”