Nieuw slachtoffer van Jeffrey Epstein maakt zich bekend Redactie

22 november 2019

17u23 5 Teala Davies vertelt samen met advocate Gloria Allred aan de aanwezige pers hoe ze misbruikt werd door miljardair Jeffrey Epstein. Ze was 17 jaar toen ze Epstein leerde kennen en ze noemt zichzelf “het perfecte” slachtoffer.

Teala Davies heeft een moeilijke jeugd gehad, zo was ze als 11-jarig meisje een tijd dakloos. Davies kwam als jonge vrouw in de Verenigde Staten aan en genoot een succesvolle carrière als model toen ze Epstein ontmoette. Hij verkrachte haar en misbruikte haar en nam haar mee naar zijn verschillende huizen. “Het was moeilijk om mezelf los te maken van zijn manipulatie en misbruik. Ik heb nog altijd flashbacks en het doet nog altijd pijn.”

Intussen is Davies 34 jaar en dient ze klacht in tegen Jeffrey Epstein. Het misbruik leidde er toe dat ze stopte met haar modellenwerk. Ze doet nu haar verhaal omdat ze een voorbeeld wil zijn voor andere slachtoffers van seksueel misbruik. “Het helpt om het te vertellen en je zal gehoord worden”.

Jeffrey Epstein pleegde in augustus zelfmoord in afwachting van zijn proces. Teala Davies vindt het dan ook jammer dat hij nooit de gevolgen van zijn daden zal dragen. “Ikzelf en sommige andere slachtoffers moeten die vreselijke herinneringen voor de rest van ons leven meedragen, wetende dat Jeffrey Epstein nooit meer aan ons zal denken en nooit de gevolgen zal moeten dragen van zijn misdaden.”