Nieuw seksschandaal voor Oxfam: "Van Hauwermeiren hield collega ruim jaar lang hand boven het hoofd na seksueel wangedrag" ADN

17 maart 2018

14u59

Bron: The Guardian 0 Oxfam is opnieuw getroffen door een seksschandaal. Uit een intern rapport dat The Times kon inkijken, blijkt dat een hooggeplaatste medewerker meer dan een jaar lang gewoon aan het werk bleef in Haïti, ondanks meldingen van seksuele intimidatie door vrouwelijke collega’s. Ook toen hij ervan verdacht werd jonge vrouwen te betalen voor seks, kon de man zijn gang gaan. Het was de Belg Roland Van Hauwermeiren die zijn collega al die tijd een hand boven het hoofd hield.

Uit het interne rapport blijkt dat de hulporganisatie beschuldigingen van seksuele intimidatie rond Raphael Mutiku, een Oxfam-medewerker die de installatie van watervoorzieningen leidde na de verwoestende aardbeving in Haïti in 2010, lange tijd intern probeerde te beteugelen.

De documenten tonen dat Mutiku, een Keniaanse ingenieur, in juni 2010 een ‘laatste schriftelijke waarschuwing’ had ontvangen nadat verschillende van zijn vrouwelijke collega’s hem beschuldigden van seksuele intimidatie. Maar toen Mutiku zes maanden later opnieuw in opspraak kwam omdat hij jonge vrouwen betaald zou hebben voor seks in zijn Oxfam-huis, reageerde zijn overste in het Oxfam-hoofdkwartier dat hij hoopte dat de hulporganisatie dit kon “stilhouden”.

Oxfam heeft intussen bevestigd dat de beslissing om de ingenieur niet te ontslaan werd genomen door de Belg Roland van Hauwermeiren, de gevallen topman van Oxfam die zich onlangs zelf in het hart van een seksschandaal bevond. Van Hauwermeiren was een van de drie Oxfam-medewerkers die in 2011 ontslag nam nadat een intern onderzoek verontrustend bewijs had gevonden van seksueel wangedrag. Mutiku werd uiteindelijk door datzelfde onderzoek de deur gewezen. De man ontkent dat hij prostituees heeft betaald.

Oxfam has been engulfed by a second sex scandal over the conduct of its staff in earthquake-torn Haiti https://t.co/mKBYCFrHkn The Times of London(@ thetimes) link

“Het gedrag van sommige voormalige Oxfam-leden die werkten in Haïti na de aardbeving in 2010 was compleet onaanvaardbaar”, reageert een woordvoerder op de nieuwe blootgelegde dwaling. “We verontschuldigen ons voor wat is gebeurd. De beslissing om Raphael Mutiku in 2010 niet te ontslaan, was fout. Ze werd genomen door Roland Van Hauwermeiren, de toenmalige directeur die zoals uit recente rapporten blijkt zelf schuldig was aan seksueel wangedrag. Zijn besluit was daardoor gecompromitteerd."

"Na ons onderzoek in 2011 hebben we sterkere maatregelen genomen om intimidatie en seksueel misbruik te voorkomen en te bestrijden", klinkt het nog.