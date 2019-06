Nieuw schandaalboek over Donald Trump: “Hij beperkt contact met Melania en spaart zelfs bloedeigen zoon (13) niet” KVDS

04 juni 2019

09u28

De controversiële auteur Michael Wolff heeft een nieuw boek uit over de Amerikaanse president Donald Trump. 'Siege' (Staat van Beleg) is de opvolger van de bestseller 'Fire and Fury' (Vuur en Woede) waarvan in anderhalf jaar tijd meer dan 4 miljoen exemplaren over de toonbank gingen en is minstens even sappig. Volgens Wolff zou Trump zijn vicepresident Mike Pence onder meer een "religieuze gek" genoemd hebben, zou hij het contact met first lady Melania tot een minimum beperken en zelfs zijn eigen zoon Barron (13) niet sparen.

Klopt het wel allemaal? Dat is de vraag die veel critici stellen bij het verschijnen van het nieuwe werk van Wolff, dat vanaf vandaag in de rekken ligt. Net als bij ‘Fire and Fury’ klinkt luidop de bedenking of de voormalige adviseur van Trump wel alle feiten juist heeft. Nu nog meer zelfs, want na zijn eerste boek werd hij uit het Witte Huis verbannen en verdween zijn stem van insider. Voor zijn tweede boek deed hij dan maar een beroep op een hele reeks “anonieme bronnen uit de entourage van de president”. En opnieuw op de intussen in ongenade gevallen topadviseur Steve Bannon.

Zoete broodjes

Feit is wel dat ‘Fire and Fury’ als een gek over de toonbank ging. ‘Siege’ gaat verder op het ingeslagen pad en zou dus ook wel eens kunnen verkopen als zoete broodjes.





Vicepresident Mike Pence, schoonzoon en adviseur Jared Kushner, zelfs zijn eigen zoon: niemand ontsnapt aan de kritiek van Trump als we ‘Siege’ mogen geloven. De vicepresident zou hij “een religieuze gek” genoemd hebben en “de domste man in het Congres”, die plannen had om hem te vervangen. En over Karen Pence zou hij gezegd hebben: “Ik krijg echt koude rillingen van haar.” (lees hieronder verder)

Ook de intussen overleden senator John McCain – met wie hij een gespannen relatie had – zou over de tong gegaan zijn. Diens hersentumor zou Trump “rechtvaardig” genoemd hebben en hij zou zich geërgerd hebben aan het feit dat de veteraan het “nog 13 maanden trok”.

“Donut”

De dochter van McCain – Meghan, die hij de bijnaam ‘donut’ gaf nadat hij geobsedeerd raakte door haar gewicht – zou ook niet op genade hebben kunnen rekenen toen ze kritiek uitte op de president: “Als ze mijn naam hoort, ziet ze er altijd uit alsof ze elk moment in tranen kan uitbarsten”, klinkt het in het boek. “Net als haar vader. Erg, erg taaie familie. Boehoe.” (lees hieronder verder)

En dan is er de kritiek op zijn eigen familie. Naar schoonzoon Jared Kushner zou Trump verwezen hebben als “een meisje” en toen zijn zoon Barron (13) vorig jaar een groeispurt kreeg, bromde hij naar verluidt dat hij “een echte bonenstaak” aan het worden was. Trump zou het niet kunnen verdragen als iemand in de kamer groter is dan hij en zou Barron daarom “vermeden” hebben.

Melania

Toen first lady Melania een jaar geleden plotseling in het ziekenhuis belandde en een operatie moest ondergaan voor een nieraandoening, zou Trump aan toenmalige stafchef van het Witte Huis John Kelly gezegd hebben dat “niemand behalve de media er een moer om gaf”: “Ze is de first lady, niet de president”. Het contact tussen de president en zijn vrouw zou volgens Wolff tot een minimum beperkt zijn en ze zou vooral tijd doorbrengen in het huis van haar ouders in Maryland. Ze zou ook vaak Sloveens spreken tegen Barron, om afstand te creëren tussen de jongen en zijn vader. (lees hieronder verder)

Ook de vermeende seksuele uitspattingen van Trump passeren de revue in ‘Siege’. Zo zou de president volgens Wolff opgeschept hebben over een affaire met de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties Nikki Haley en seks met een jonge medewerkster “die wel iets had”. Haley ontkende die aantijgingen eerder al fanatiek. (lees hieronder verder)

Een van de opmerkelijkste stellingen van Wolff heeft te maken met het onderzoek van speciale aanklager Bob Mueller. Die zou in maart vorig jaar een aanklacht geformuleerd hebben tegen Trump, maar die kwam er uiteindelijk niet. Een woordvoerder van Mueller ontkende dat al en ook het ministerie van Justitie heeft intussen verklaard dat er nooit zo een document is geweest.

“Onbesproken”

“Ik kan daar alleen op antwoorden dat mijn bron onbesproken is”, reageerde Wolff zelf in een interview met The New York Times. “En ik heb geen enkele twijfel over de authenticiteit en het belang van de documenten.”