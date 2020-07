Nieuw record: meer dan 60.000 besmettingen in de VS IB

08 juli 2020

04u24

Bron: Belga 0 In de VS is dinsdag lokale tijd voor het eerst de kaap overschreden van 60.000 geregistreerde besmettingen in 24 uur tijd met het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Johns Hopkins-universiteit.

De VS tellen in totaal al meer dan 3 miljoen geregistreerde besmettingen. De voorbije 24 uur stierven meer dan 1.100 Amerikanen aan het virus.

In totaal kwamen al meer dan 130.000 Amerikanen om sinds de uitbraak van de pandemie.

VS trekken zich terug uit WHO

Eerder op de dag raakte bekend dat de VS zich officieel terugtrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Amerikaans president Donald Trump kondigde eind mei, midden in de coronapandemie, al aan dat zijn land wilde breken met de WHO en heeft daartoe inmiddels de eerste stappen gezet. Dat bevestigen Het Witte Huis, de WHO en de VN, die ook van de beslissing op de hoogte werd gebracht.

De Amerikaanse president Trump beschuldigt de WHO ervan te laat te hebben gewaarschuwd voor het risico van het coronavirus. Ook beweert hij dat de in Genève gevestigde organisatie onder controle zou staan van de Chinese overheid.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft laten weten dat hij, indien hij verkozen zou worden, al op de eerste dag van zijn presidentschap de VS weer lid zal maken van de WHO.