Nieuw record in Frankrijk: bijna 9.000 nieuwe coronabesmettingen in één dag

04 september 2020

21u00

Bron: Belga 3 In Frankrijk zijn er de afgelopen 24 uur bijna 9.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat is een nieuw record sinds het begin van de epidemie. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Franse ministerie van Volksgezondheid.

In totaal werden sinds gisteren 8.975 nieuwe positieve diagnoses geïdentificeerd. Dat is het hoogste cijfer sinds er op grote schaal getest wordt. Dinsdag en woensdag waren er telkens meer dan 7.000 nieuwe besmettingen.

Het totaal aantal doden is wel naar beneden gecorrigeerd wegens fouten in de registraties. In totaal stierven 30.686 mensen in Frankrijk sinds het begin van de epidemie.



In Irak werden in de voorbije 24 uur 5.036 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, eveneens een record. Er stierven de voorbije dag 84 mensen aan de gevolgen van Covid-19. In totaal zijn al 252.075 gevallen gemeld, met 7.359 doden tot gevolg.

Europa derde zwaarst getroffen continent

Sinds begin dit jaar zijn er wereldwijd al 869.209 mensen overleden aan het coronavirus. De teller van het aantal besmettingen staat momenteel op 26.335.685, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

In absolute cijfers blijven de Verenigde Staten de koploper op het vlak van aantal doden. Daar stierven in 2020 al 186.797 mensen aan het virus. Het tweede ‘dodelijkste’ land is Brazilië, waar er 124.614 slachtoffers vielen. In India zijn er 68.472 doden te betreuren. Mexico (66.329 doden) en het Verenigd Koninkrijk (41.527 doden) sluiten de trieste top vijf af.

Het aantal besmettingen blijft het hoogst in Noord- en Zuid-Amerika. In totaal zijn daar al 13.885.026 mensen besmet geraakt met het virus. In Azië liepen 7.365.080 inwoners een coronabesmetting op. Europa (3.779.132 besmettingen) vervolledigt de top drie. In Afrika staat de teller voorlopig op 1.275.548 besmettingen, in Oceanië op 30.203.

De meest ‘coronaveilige’ plek ter wereld is Anguilla, een eiland in de Caribische Zee dat behoort tot de Kleine Antillen en deel uitmaakt van de Britse overzeese gebieden. Daar raakten sinds het begin van de epidemie nog maar drie mensen besmet en vielen er geen dodelijke slachtoffers.



