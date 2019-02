Nieuw rapport: “Syrisch leger gelinkt aan meer dan 300 chemische aanvallen” KVDS

17 februari 2019

18u13

Bron: The Washington Post 0 Het Syrische leger en zijn bondgenoten hebben tijdens de oorlog in het land al meer dan 300 chemische aanvallen gelanceerd. Dat staat te lezen in een nieuwe rapport van het Global Public Policy Intitute (GPPi), een onafhankelijke denktank uit Berlijn.

Het instituut zegt dat het 336 chemische aanvallen “op een geloofwaardige manier bewezen” heeft. Die werden uitgevoerd met wapens die gaan van zenuwgas tot chloorgas. 98 procent van de aanvallen zou zijn uitgevoerd door het leger van president Bashar al-Assad of zijn bondgenoten. De overige 2 procent zou voor rekening zijn van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Getuigenverslagen

De onderzoekers zeggen dat ze zich voor hun rapport gebaseerd hebben op getuigenverslagen en analyses na de aanvallen, onder meer over het effect van de wapens.





Assad vernietigde eerder al 72 ton chemische wapens, toen president Obama in 2013 met een militair ingrijpen had gedreigd na een chemische aanval op een wijk in Damascus. Maar dat deed de aanvallen niet ophouden. Ook president Trump beval al twee keer een militaire actie tegen doelwitten van de Syrische regering na chemische aanvallen. Sinds de recentste Amerikaanse raketaanval op 14 april zijn er wel geen chemische aanvallen meer gemeld.

Medisch personeel in delen van Syrië die in handen zijn van de rebellen, hebben dan weer gemeld dat ze sinds 2012 meer dan 5.000 patiënten behandeld hebben na vermoedelijke chemische aanvallen. Zeker 188 mensen zouden er al door gestorven zijn.