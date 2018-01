Nieuw rapport: "Ongeordende brexit doet Schotse economie met 8,5 procent krimpen" ep

17u29

Bron: Belga 0 REUTERS De Schotse premier Nicola Sturgeon stelde vandaag een rapport over de mogelijke impact van de brexit voor. Een brexit zonder akkoord met de Europese Unie zou Schotland tot 8,5 procent van zijn bruto binnenlands product kunnen kosten. Dat staat in een rapport over de mogelijke impact van de brexit dat vandaag is gepresenteerd door premier Nicola Sturgeon.

"Deze analyse toont aan dat geen enkele optie gunstiger is dan het lidmaatschap van de Europese Unie. Met voorsprong de minst schadelijke optie is in de Europese interne markt blijven", zo leerde Sturgeon uit het rapport.

Het behoud van de Europese eenheidsmarkt zal volgens Sturgeon de prioriteit van de Schotse regering worden wanneer dit voorjaar de onderhandelingen over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië op gang worden getrokken.

2.580 euro per Schot

Volgens de studie zal het Schotse bbp met 8,5 procent krimpen indien er helemaal geen handelsakkoord wordt bereikt. Het zou elke Schot jaarlijks 2.580 euro kosten. Maar ook met handelsakkoord zou Schotland 6,1 procent moeten inleveren. Indien Groot-Brittannië in de eenheidsmarkt blijft, zou de schade beperkt blijven tot 2,7 procent.

De studie is koren op de molen van de Schotse regering, die niet wil weten van een vertrek uit de Europese Unie. Bij het referendum van juni 2016 stemde ook 62 procent van de Schotten voor het behoud van het lidmaatschap. In heel Groot-Brittannië was een meerderheid van 52 procent voor de brexit.

Nieuw referendum?

Gisteren liet Sturgeon verstaan dat ze voor het jaareinde, wanneer de voorwaarden van de brexit duidelijker moeten zijn, zal beslissen of er al dan niet een nieuw onafhankelijkheidsreferendum wordt georganiseerd. Bij een eerste referendum in 2014 kantte een meerderheid van de Schotten zich tegen onafhankelijkheid.

De Britse regering vroeg Edinburgh vandaag om het verzet te staken en de rangen te sluiten. "In plaats van dit democratische resultaat te ondermijnen, vragen wij de Schotse regering om met ons samen te werken om de Britse markt te beschermen", reageerde een woordvoerder op de studie.