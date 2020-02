Nieuw protest tegen Franse pensioenhervorming: Eiffeltoren gesloten en haven geblokkeerd LH

06 februari 2020

18u47

Bron: Belga 5 Twee maanden na de start van het protest tegen de pensioenhervormingen in Frankrijk, zijn vandaag weer duizenden mensen op straat gekomen. Er vindt een grote manifestatie plaats in Parijs, maar ook in steden als Nice, Montpellier en Marseille wordt gedemonstreerd.

Het gaat om de negende grote protestdag tegen de pensioenhervorming sinds begin december. In tegenstelling tot bij de grote acties van december en januari ondervindt het openbaar vervoer in Parijs nauwelijks hinder door stakingsacties. De toeristen in de lichtstad worden wel op een andere manier geconfronteerd met de gevolgen van het protest: zo is door een staking de Eiffeltoren niet toegankelijk.

Volgens de zender Franceinfo wordt ook de haven van de Noord-Franse stad Le Havre geblokkeerd. Ook hebben in het hele land advocaten het werk neergelegd.

Daarnaast vinden ook tal van symbolische acties plaats. Zo hebben onderwijzers in Bordeaux hun ongenoegen geuit door een muur op te bouwen voor het hoofdkantoor van het onderwijsdistrict. "We zijn nog lang niet aan het eindpunt van de beweging", zegt Philippe Martinez van de vakbond CGT.