Nieuw overleg in Noord-Korea: VS noemt het "productief", Pyongyang "betreurenswaardig"

KVDS

07 juli 2018

16u58

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de twee dagen van gesprekken die hij in Pyongyang voerde over de concretisering van de denuclearisatie "productief" genoemd. Opmerkelijk: Noord-Korea sprak dan weer van een "uiterst betreurenswaardige" houding van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse minister voerde sinds gisteren in een villa in Pyongyang meer dan 8 uur van onderhandelingen met Kim Yong-chol, de rechterhand van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Voor zijn vertrek naar Tokio zei Pompeo aan journalisten dat de gesprekken "productief" waren, zonder verdere preciseringen. "Het zijn complexe zaken, maar we hebben op bijna alle centrale kwesties vooruitgang geboekt", zei hij.

Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei in een mededeling echter dat "de Amerikaanse houding en standpunten die ingenomen werden tijdens de gesprekken vrijdag en zaterdag, uiterst betreurenswaardig waren", zo meldde het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Pyongyang hekelde naar verluidt de "inhalige verzoeken" van de VS.

