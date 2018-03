Nieuw onthutsend VN-rapport over mensenrechten in Iran: folteringen, amputaties en executies kv

Bron: Reuters 18 In een nieuw rapport schetsen de Verenigde Naties een erg verontrustend beeld van de mensenrechten in Iran. Het heersende regime arresteert activisten en politieke tegenstanders en probeert de vrijheid van meningsuiting de kop in te drukken. Willekeurige arrestaties, folteringen en executies blijken schering en inslag.

Het rapport is van de hand van Asma Jahangir, de Pakistaanse advocate en speciaal VN-rapporteur voor Mensenrechten bij de VN die vorige maand plotseling overleed. Haar rapport over Iran voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties was echter klaar en werd vandaag gepubliceerd, ondanks pogingen van Iran om de bekendmaking ervan tegen te houden.

Achteruitgang

In haar rapport schrijft Jahangir dat de toestand in Iran nog verslechterd is sinds haar vorige rapport dat dateert van augustus 2017. "Ondanks beloftes van de overheid, zijn er geen verbeteringen in zicht of worden ze slechts erg traag en stapsgewijs doorgevoerd", stelt ze. De onderzoeker verwijst daarbij naar de talrijke willekeurige arrestaties en opsluitingen, de schendingen van het recht op een eerlijke proces en de toenemende executies.

Jahangir beschuldigt Iran ook van folteringen en het afdwingen van bekentenissen. Vrouwen, religieuze en etnische minderheden zijn bovendien het slachtoffer van discriminatie, net zoals homo- en biseksuele mensen, alsook transgenders.

Vrijheid van meningsuiting

Het Iraanse regime perkt ook de vrijheden van meningsuiting en vrije vergadering en de toegang tot informatie in, zo luidt het. De voorbije drie jaar sloot de Iraanse overheid volgens Jahangir bijna zeven miljoen internetadressen af. Journalisten en internetgebruikers werden gearresteerd en familieleden van mensen die werken voor de Iraanse afdeling van de BBC zeggen dat hun familieleden lastiggevallen worden door de autoriteiten. Jahangir pleit voor meer persvrijheid en algemene toegang tot het internet.

Tijdens betogingen in december tegen de corruptie en economische crisis in Iran, werden 450 mensen gearresteerd en kwamen meer dan 20 personen om het leven.

Zweepslagen en amputaties

In haar rapport roept Jahangir op tot een einde aan brutale lijfstraffen zoals geselingen en amputaties. Vorig jaar zouden Iraanse rechters als straf meer dan 100 keer zweep- of stokslagen opgelegd hebben. In 50 gevallen zou die straf effectief voltrokken zijn. Daarnaast werden ook vijf van negentien bevolen amputaties uitgevoerd.

Pro-democratische activisten, "vooral diegenen met dubbele nationaliteit" worden geviseerd voor arrestaties. Sinds 2015 zijn minstens 30 Iraniërs met dubbele nationaliteit opgepakt, zegt Jahangir.

Executies

"Het islamitische strafrecht criminaliseert relaties tussen volwassenen van hetzelfde geslacht en het land blijft een van de weinige landen dat de doodstraf aanhoudt als straf onder bepaalde omstandigheden", schrijft ze.

Vorige week deelde de Iraanse minister van Justitie nog mee dat een recente hervorming van de Iraanse drugswetgeving tot minder executies zou moeten leiden, nadat de VN-secretaris-generaal in een apart rapport eveneens zijn bezorgdheid had uitgedrukt over het alarmerende hoge aantal: vorig jaar werden in Iran immers bijna 500 mensen geëxecuteerd.