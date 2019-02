Nieuw onheil voor Great Barrier Reef: modderwater vloeit in koraalrif TVC

15 februari 2019

11u10

Bron: Belga 0 Bij ‘s werelds grootste koraalrif, het Great Barrier Reef in Australië, dreigt nieuw onheil: na fel onweer in het noordoosten van het land vloeien nu grote hoeveelheden vervuild water uit rivieren in zee en ook in een deel van het rif. In de bruine smurrie drijft volgens wetenschappers zowel aarde als puin, bouw- en ander afval.

Op luchtbeelden is te zien hoe het modderwater ondertussen meer dan 60 kilometer ver in het koraalrif is gelopen.

Het noordoosten van Australië werd de voorbije weken door zwaar onweer geteisterd. In de bijzonder zwaar getroffen stad Townsville, die direct aan de kust ligt, was het decennia geleden dat het nog zo hard geregend had. Bij overstromingen werden ook veel huizen beschadigd. De bewoners zijn nog met de opruimingswerkzaamheden bezig.

Het Groot Barrièrerif, dat zich over een lengte van ruim 2.000 kilometer uitstrekt, is een van de bekendste bezienswaardigheden van Australië. Sinds enkele jaren verbleekt het koraal, vermoedelijk door de temperatuur, waardoor het kan afsterven.