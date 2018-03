Nieuw onderzoek bevestigt lot Amelia Earhart: "Gevonden beenderen zijn nagenoeg zeker van haar" kg

08 maart 2018

15u47

Ruim tachtig jaar na haar verdwijning zijn wetenschappers er nu zo goed als zeker van dat ze de overblijfselen van de legendarische luchtvaartpionier Amelia Earhart hebben geïdentificeerd. Dat blijkt uit nieuw forensisch onderzoek door de universiteit van het Amerikaanse Tennessee.

Het onderzoek draait om beenderen die in 1940 op een afgelegen eiland in de Stille Oceaan werden gevonden. Destijds werd geconcludeerd dat de skeletresten afkomstig waren van een man, maar nu komen wetenschappers tot een ander besluit. De stoffelijke resten waren wel degelijk van een vrouw, en behoorden zo goed als zeker aan Amelia Earhart toe.

"Meest overtuigende theorie"

"Totdat definitief het tegendeel zou worden bewezen, is de meest overtuigende theorie dat het om haar stoffelijk overschot gaat", schrijft Richard Jantz, professor emeritus in de antropologie, in de recente studie. Dat concludeerde hij op basis van een nieuwe analyse van de metingen die zeventig jaar geleden werden uitgevoerd. De beenderen zelf raakten verloren. De afmetingen van onder andere de schedel , arm- en scheenbenen komen volgens de nieuwe studie echter overeen met het profiel van Earhart.



Dat wetenschappers zeven decennia geleden tot een andere conclusie kwamen, heeft volgens Jantz te maken met de wetenschappelijke methodes die op dat moment ontoereikend bleken. "De forensische antropologie was nog niet erg ontwikkeld in de vroege twintigste eeuw," aldus de professor.

Verdwijning

Amelia Earhart verdween tijdens een poging om als eerste rond de wereld te vliegen. Op 2 juli 1937 om 8.43 uur plaatselijke tijd verstuurde Earhart een laatste boodschap over de radio, op weg naar haar landingsplaats, het eiland Howland in de Stille Oceaan. Nadien werd niets meer van haar en haar navigator Fred Noonan vernomen.

Er waren echter aanwijzingen dat ze in plaats van in zee te zijn neergestort wegens brandstofgebrek een noodlanding zouden hebben gemaakt op het atol Nikumaroro, dat onderdeel vormt van de republiek Kiribati. Daar zou ze als schipbreukeling hebben geleefd en ook zo zijn gestorven.