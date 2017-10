Nieuw Nederlands kabinet probeert test met legale wiet uit SVM

Bron: Belga 0 Thinkstock Het nieuwe Nederlandse kabinet wil een proef waarbij in een beperkt aantal gemeenten legaal geteelde wiet verspreid wordt. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zetten die stap in de hoop dat de criminaliteit zal afnemen. Legale wiet zou ook minder schadelijke stoffen moeten bevatten dan de producten die illegaal geteeld worden.

Met een speciale vergunning kan een bedrijf de wiet straks legaal telen. Het experiment moet in enkele grote en middelgrote plaatsen de complete keten van teelt tot verkoop in de coffeeshops reguleren. Gemeenten kunnen zichzelf aanmelden. In totaal komen straks zes tot tien plaatsen in aanmerking.

Het experiment is bijzonder omdat CDA en ChristenUnie zich altijd sterk tegen de legalisering gekeerd hebben. Die partijen en ook de VVD stemden dit jaar in de Tweede Kamer dan ook tegen de zogeheten 'wietwet' van D66, die voor regulering van de wietteelt moet zorgen. De huidige praktijk is dat wiet wel verkocht mag worden in een coffeeshop, maar niet geteeld of aangevoerd.

Toen de Tweede Kamer instemde, reageerden gemeenten die veel te lijden hebben onder drugscriminaliteit verheugd. De Eerste Kamer heeft zich nog niet uitgesproken over de 'wietwet'.