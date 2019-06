Nieuw lijk gevonden in Cypriotische seriemoordzaak ses

04 juni 2019

16u11

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Een seriemoordenaar die zeven vrouwen zou hebben vermoord, houdt het toeristische eiland Cyprus al sinds april bezig. Vijf lichamen werden eerder al gevonden, vandaag trof de politie een nieuw lijk aan.

Duikers vonden een lichaam in een valies dat in het water van een steengroeve was verzonken, zo vertelde een politiewoordvoerder aan de Cypriotische staatstelevisie (RIK). Het zou gaan om een vrouw uit de Filipijnen maar dat moet forensisch onderzoek nog bevestigen.

De dader zou een 35-jarige kapitein van het Cypriotische leger zijn. Hij heeft volgens de politie tot nu toe zeven moorden bekend. De slachtoffers zijn vijf vrouwen en twee kinderen die uit Azië en Roemenië afkomstig zouden zijn. De vrouwen, die als huishoudsters werkten op het eiland, leerde hij kennen via datingsites.

Zijn eerste slachtoffers, een Roemeense moeder en haar dochter, verdwenen al in 2016. Maar de bal ging pas aan het rollen eind april. Kort daarna namen de minister van Justitie en het hoofd van de politie ontslag, de berichten van de verdwijning zouden niet goed onderzocht zijn. Het gaat om de eerste seriemoordenaar ooit op het eiland.