Nieuw horrorverhaal in tehuis waar “comateuze vrouw” plots beviel van baby KVDS

19 juni 2019

12u12

Bron: CBS News, Arizona Republic, HuffPost 0 Buitenland Een verzorgingstehuis in de Amerikaanse staat Arizona riskeert zijn vergunning te verliezen nadat er voor de tweede keer in een half jaar tijd een waar horrorverhaal uit de instelling aan het licht kwam. Begin dit jaar begon de politie van Phoenix een onderzoek naar Hacienda HealthCare nadat een bewoonster die al 26 jaar een beperkt bewustzijn had, plots beviel van een kind. DNA-onderzoek wees uit dat een verpleger de vader was. En nu is er dus opnieuw een schandaal.

Het ministerie van Volksgezondheid van de staat Arizona maakte vrijdag zijn intentie bekend om de vergunning van de zorginstelling in te trekken. Het baseerde zich daarvoor op de bevindingen van een recent onderzoek en “een extreem verontrustend incident met betrekking tot de zorg voor een patiënt” dat vorige week aan het licht kwam, zo meldt CBS News. Volgens de verklaring moest er meteen actie ondernomen worden om de bewoners van het tehuis te beschermen.

Alarm

Het was een ademhalingstherapeut die volgens een rapport alarm sloeg nadat ze vorige week woensdag 6 tot 12 maden – de witte larven van een vlieg – had gezien onder het verband van een van de patiënten met een stoma. De 28-jarige man werd meteen naar een ziekenhuis gebracht. Volgens het personeel daar waren de maden “vermoedelijk het gevolg van een ontoereikende en slechte hygiëne”. Nadien werd de man teruggebracht naar Hacienda HealthCare. De volgende dag werden echter opnieuw maden gevonden en daarop werd de patiënt weer naar het ziekenhuis gevoerd. Hij keerde sindsdien niet terug naar Hacienda HealthCare.





De woordvoerder van het verzorgingstehuis geeft toe dat er maden gevonden werden bij een 28-jarige mannelijke bewoner. David Leibowitz vertelde aan de krant Arizona Republic dat er woensdag “een klein aantal” maden werd ontdekt bij de patiënt en donderdag – nadat hij naar een lokaal ziekenhuis was geweest – “nog enkele meer”. Hij drukte erop dat er geen maden gevonden waren bij andere patiënten en dat niets erop wees dat het om een “fundamenteel probleem” ging. (lees hieronder verder)

“Ongediertebestrijders hebben de afgelopen dagen tot twee keer toe het tehuis uitgekamd”, vertelde de man aan nieuwssite HuffPost. “Een aannemer is ook begonnen met de installatie van ventilatoren aan de ingangen die insecten zoals vliegen buiten moeten houden. Die kunnen anders binnenkomen en eitjes leggen, waardoor deze situatie ontstaan kan zijn.”

Als de vergunning van Hacienda HealthCare effectief wordt ingetrokken, betekent dat nog niet dat de instelling meteen de deuren moet sluiten. Het komt dan wel onder strenger toezicht van de staat. Arizona wil daarmee vermijden dat alle patiënten verhuisd moeten worden. In het tehuis – dat 134 bedden telt – worden vooral mensen opgevangen met een verstandelijke beperking.

Ongeval

Eind december kwam de instelling al eens in de aandacht toen een bewoonster (29) die er al 26 jaar in een beperkt bewustzijn verkeerde na een ongeval – lang werd naar haar verwezen als “comateuze vrouw” – plots beviel van een zoontje. Al het mannelijke personeel moest daarop een DNA-test ondergaan en eind januari werd een 36-jarige verpleger aangehouden die de vader van het kind bleek te zijn. Hij wordt verdacht van verkrachting. De man werkte er al sinds 2011 en de politie onderzoekt ook of hij nog andere feiten pleegde. Zelf pleit de man onschuldig. (lees hieronder verder)

De directeur van de instelling nam ontslag, samen met een arts. Een andere arts werd geschorst. Er waren ook plannen om het tehuis te sluiten.

De instelling heeft nu 30 dagen om de beslissing om zijn licentie in te trekken aan te vechten. Als dat niet gebeurt, zal Hacienda HealthCare haar licentie op 16 juli kwijt zijn.