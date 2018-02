Nieuw horrorhuis: Amerikaans koppel opgepakt dat geadopteerde kinderen opsloot in slaapkamers zonder eten of drinken Koen Van De Sype

21 februari 2018

11u18

Bron: Tucson News Now, Fox News 0 In Tucson in de Amerikaanse staat Arizona is een koppel opgepakt dat beschuldigd wordt van kindermishandeling. Dat meldt de lokale nieuwssite Tucson News Now . Benito (69) en Carol (64) Gutierrez zouden volgens de politie van Pima County hun 4 geadopteerde kinderen opgesloten hebben in aparte slaapkamers, zonder voedsel, water, licht of een toilet. De zaak doet denken aan die van David en Louise Turpin, die vorige maand werden opgepakt voor gelijkaardige feiten.

Het koppel werd gisteren in de boeien geslagen. Hun kinderen tussen 6 en 12 jaar leefden volgens de autoriteiten in vreselijke omstandigheden in hun huis aan North Flowing Wells Road. “Ze zaten in aparte slaapkamers, waarvan de deuren langs de buitenkant waren afgesloten”, aldus de politie in een persmededeling. “Ze hadden op regelmatige basis tot 12 uur lang geen toegang tot voedsel, water, licht of een toilet.” Een van de kamers had een emmer, die volgens de ordediensten gebruikt werd als het kind in kwestie zijn behoefte moest doen.

Ontsnappen

De politie kwam de feiten zaterdag op het spoor, toen een van de kinderen erin slaagde om te ontsnappen uit het huis via het raam van zijn kamer. Het ging naar een nabijgelegen winkel en vroeg om de telefoon te mogen gebruiken. Toen de winkelbediende zag in welke toestand het kind was en hoe oud het was, belde hij zelf de hulpdiensten.

De politie ging meteen ter plaatse en kon de kinderen uit het huis halen. Het is niet duidelijk wat er daarna met hen gebeurd is. Het koppel is in elk geval in staat van beschuldiging gesteld van drie gevallen van kindermishandeling.

Het verhaal doet denken aan dat van de familie Turpin uit Florida. David en Louise Turpin werden vorige maand opgepakt toen een van hun 13 kinderen wist te ontsnappen uit het huis waar ze met haar broers en zussen werd vastgehouden. Ze waren ondervoed en vuil en sommigen van hen waren zelfs vastgeketend aan hun bed. Hun ouders riskeren nu elk 94 jaar cel.

