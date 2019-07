Nieuw geval van ebola vastgesteld in Goma LH

30 juli 2019

21u33

Bron: Belga, ANP 0 In Goma, een stad in Congo met een miljoen inwoners, hebben de Congolese gezondheidsautoriteiten een nieuw geval van ebola vastgesteld. Het eerste geval werd er midden juli vastgesteld.

Goma is de grootste stad die getroffen is sinds het begin van de epidemie op 1 augustus vorig jaar. De stad bevindt zich aan de grens met Rwanda.

Dokter Aruna Abedi, coördinator van de ebolabestrijding in de provincie Noord-Kivu waarvan Goma de hoofdstad is, zei dat het om een man gaat die uit Mongbwalu kwam en al in Bunia (Ituri) gevolgd werd. "Hij ontvluchtte aan onze teams en bevindt zich in Goma", aldus de dokter. Volgens hem zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen om besmettingen te voorkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep de huidige epidemie in het oosten van Congo deze maand nog uit tot een noodsituatie met internationale draagwijdte. In het oosten van Congo zijn al meer dan 2.500 mensen besmet geraakt, 1.600 onder hen zijn sinds augustus vorig jaar overleden.

Meer over Goma

gezondheid

Congo

ziekten