Nieuw geld voor zoektocht naar Maddie McCann: 170.000 euro om nog zeker tot volgend jaar door te gaan. Teller staat intussen op 13,5 miljoen KVDS

14 november 2018

14u12

Bron: BBC, The Mirror 1 De zoektocht naar de verdwenen peuter Maddie McCann is na meer dan 11 jaar nog niet voorbij. Speurders hebben van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken 150.000 pond (iets meer dan 170.000 euro) gekregen om nog zeker tot 31 maart volgend jaar door te gaan. In totaal kostte het onderzoek al 13,5 miljoen euro. En daar komt ook kritiek op.

Madeleine was 3 jaar toen ze in mei 2007 verdween terwijl ze met haar ouders op vakantie was in het Portugese Praia da Luz. Omdat het onderzoek van de Portugese politie muurvast zat, besloot Scotland Yard 7 jaar geleden een eigen onderzoek te starten. Maar ook dat slaagde er nog niet in om de zaak te kraken. 13,5 miljoen euro later is er nog altijd geen spoor van het meisje.

Geldkraan

Om de 6 maanden vraagt de Londense politie een nieuwe toelage aan om het onderzoek verder te kunnen zetten. In september zag het er even naar uit dat de geldkraan dicht zou worden gedraaid, maar gisteren bevestigde Binnenlandse Zaken dat er opnieuw 150.000 pond vrijgemaakt wordt om nog zeker door te gaan tot eind maart 2019.





Voormalig anti-terreurdetective David Videcette vindt het van vitaal belang dat het onderzoek verdergaat. “Als Maddie inderdaad ontvoerd is, moeten we de dader vatten. Anders gebeurt het gewoon opnieuw”, zei hij in het televisieprogramma Good Morning Britain. “Al het geld dat we aan deze zaak uitgeven, kunnen we besparen door potentiële nieuwe dossiers te vermijden als we de dader vatten.” (lees hieronder verder)

Niet iedereen is het daarmee eens en sommigen vinden dat er nog veel andere vermiste kinderen zijn, die niet dezelfde middelen krijgen. “Het is moeilijk om nog extra fondsen te rechtvaardigen als je ziet dat de politie nog geen stap verder staat in het vinden van Maddie”, aldus Peter Bleksley die mee de undercovereenheid van Scotland Yard oprichtte.

Verse sporen

“Er zou een punt moeten zijn waarop je toegeeft dat de zaak te moeilijk is en dat je er niet in slaagt om ze op te lossen”, gaat hij verder. “Hoeveel meer geld moet hier nog in worden gepompt? Zijn er na 11 jaar nog altijd verse sporen die de zaak kunnen oplossen? Op zeker moment moet het stoppen.” (lees hieronder verder)

De ouders van Maddie zijn het daar alvast niet mee eens. Kate en Gerry McCann hebben al meermaals gezworen dat ze de zoektocht naar hun dochter nooit zullen opgeven. Het was hun woordvoerder Clarence Mitchell die reageerde op het nieuws dat er nu extra geld komt. “Het is erg bemoedigend voor hen dat de politie nog altijd gelooft dat ze iets kan doen. Ze zijn Binnenlandse Zaken enorm dankbaar dat er nog extra budget vrijgemaakt is voor het onderzoek.”