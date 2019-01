Nieuw Frans-Duits vriendschapsverdrag wil "bijdragen tot Europees leger" AW

22 januari 2019

12u53

Bron: Belga 0 Het nieuwe vriendschapsverdrag tussen Duitsland en Frankrijk wil een "bijdrage" zijn tot de oprichting van een Europees leger. Dat zei de Duitse kanselier Angela Merkel bij de ondertekening van het verdrag in Aken. Merkel sprak met name over de ontwikkeling van een "gemeenschappelijke militaire cultuur en wapenindustrie".

Volgens Merkel is een nieuw vriendschapsverdrag noodzakelijk in het licht van het "groeiende populisme en nationalisme" in Europa. Het document moet antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag, aldus de kanselier. Europa is niet te vergelijken met het Europa van 56 jaar geleden, luidde het. Merkel wees erop dat Groot-Brittannië als eerste land de EU verlaat. Het multilateralisme wordt wereldwijd meer en meer in vraag gesteld. Daarom is er een antwoord van de EU nodig en een heroriëntatie van de Duits-Franse samenwerking.



Het nieuwe document legt vast dat Duitsland en Frankrijk hun samenwerking inzake onder meer Europees beleid versterken en zich inspannen voor een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Bovendien moet de integratie van de twee economieën verdiept worden.

Leugens

Macron hekelde de "leugens" die de Franse extreemrechtse partij Rassemblement national van Marine Le Pen verspreidt over het verdrag. "Zij die een karikatuur maken of leugens verspreiden, doen kwaad aan onze geschiedenis en onze bevolkingen", aldus de Franse president. Zo stelde Marine Le Pen, voorzitster van Rassemblement national, onder meer dat Frankrijk zijn permanente zetel in de VN-veiligheidsraad afgeeft aan Duitsland. En Duits zou de "administratieve taal" worden in de Franse streken Elzas en Lotharingen.

In de marge van de ondertekening lieten de gele hesjes van zich horen. Ze riepen onder meer "Merkel muss weg" of "Macron démission".