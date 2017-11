Nieuw design moet Snapchat redden ep

17u07

Bron: ANP 0 EPA Snapchat heeft zijn nieuwe look onthuld. Die moet de app nieuw leven inblazen.

Belangrijkste verandering: berichten van vrienden staan voortaan aan de linkerkant van het scherm, die van officiële makers staan rechts. Ze staan niet langer door elkaar heen. ''De nieuwe Snapchat scheidt sociale van media'', aldus de makers.

Snapchat was lang de rijzende ster in de wereld van de chatapps, maar de motor sputtert de laatste tijd. De app heeft veel last van concurrentie met diensten als Instagram, WhatsApp, Snapchat heeft ongeveer 175 miljoen gebruikers. Dat aantal groeit voor beleggers echter niet hard genoeg. Bovendien vragen ze zich af of het bedrijf genoeg advertenties kan verkopen.