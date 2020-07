Nieuw dagrecord in India: 25.000 nieuwe besmettingen en meer dan 600 extra doden ADN

05 juli 2020

16u30

Bron: Belga 0 In India zijn er de voorbije 24 uur iets minder dan 25.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. Het gaat om een nieuw dagrecord. Het aantal staat nu op meer dan 673.000 besmettingen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid zondag meegedeeld.

Er kwamen ook 631 nieuwe doden bij. Het totale aantal komt daarbij op meer dan 19.000 doden.

Het Aziatische land met 1,3 miljard inwoners ging op 25 maart in lockdown en versoepelde de coronamaatregelen midden mei. Binnenlandse vluchten en treinverbindingen werden hervat en kantoren en openbare markten gingen opnieuw open. Sinds 1 juni werden echter 458.000 nieuwe besmettingen geregistreerd.



In verschillende streken van het land werden daarom nieuwe lockdowns ingevoerd, onder meer in de miljoenensteden Bombay en Chennai. Scholen, metro's, bioscopen, sporthallen en zwembaden blijven gesloten en internationale vluchten worden niet toegelaten.