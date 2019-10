Nieuw-Caledonië krijgt volgend jaar nieuw referendum over onafhankelijkheid jv

11 oktober 2019

08u08

Bron: AFP/DPA 0 In Nieuw-Caledonië, een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan, zal volgend jaar een nieuw referendum over onafhankelijkheid worden gehouden. Dat is aangekondigd door de Franse premier Edouard Philippe. Het referendum zal plaatsvinden op 30 augustus of 6 september 2020.

De inwoners van Nieuw-Caledonië waren op 4 november 2018 al eens naar de stembus getrokken om zich over een eventuele onafhankelijkheid uit te spreken. Toen koos 56,7 procent van de inwoners ervoor om deel te blijven uitmaken van Frankrijk, wat minder was dan verwacht.

Maar de voorstanders van onafhankelijkheid zeggen dat ze bij een volgende volksraadpleging nog meer mensen zullen kunnen overtuigen, wanneer ze daar voldoende tijd voor krijgen. Daarom drongen ze erop aan het nieuwe referendum pas in november 2020 te houden. Het andere kamp pleitte er dan weer voor om dat referendum in juli te laten plaatsvinden.

De beslissing om de stemming eind augustus of begin september te laten plaatsvinden, kwam er na vijftien uur durende onderhandelingen tussen Parijs en vertegenwoordigers van beide kampen. De exacte datum zal in de loop van de komende twee weken worden vastgelegd.

Nieuw-Caledonië ligt in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië en ten noorden van Nieuw-Zeeland. De archipel werd in 1853 door Frankrijk geannexeerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een Frans overzees gebied, wat leidde tot meer rechten voor de Kanaken, de oorspronkelijke inwoners.

In de jaren tachtig kende de archipel zware nationalistische spanningen, wat uiteindelijk leidde tot het akkoord van Nouméa in 1998. Dat voorzag in een grotere autonomie en een referendum over zelfbeschikking ten laatste in november 2018. Volgens dat akkoord kunnen er, ten laatste tegen 2022, in totaal drie referenda over de kwestie georganiseerd worden.