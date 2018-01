Nieuw boek over Trump toont door media-aandacht geobsedeerde president: elke ochtend vier kranten, Fox News en Twitter TT

27 januari 2018

18u23

Bron: The Guardian 1 Donald Trump start zijn dag met het doorbladeren van vier kranten en schakelt al snel over naar kabeltelevisie. Zijn medewerkers die hem het beste verdedigen in de tv-shows, krijgen ook de meeste felicitaties. In een boek over de Amerikaanse president schetst Fox News-journalist Howard Kurtz een beeld van een leider die geobsedeerd is over zijn eigen beeld in de pers.

Het boek Media Madness: Donald Trump, the Press, and the War Over the Truth (Mediagekte: Donald Trump, de pers en de oorlog over de waarheid) verschijnt pas maandag, maar de Britse krant The Guardian kon er al de hand op leggen. In het boek schrijft Kurtz hoe Trump elke ochtend vier kranten doorbladert: de kwaliteitskranten The New York Times, The Washington Post en de Wall Street Journal, en de tabloid New York Post.

Fox News

Trump kijkt ook naar de dagelijkse persbriefing van het Witte Huis en volgt de nieuwsshows op de grote kabelzenders, vooral Fox News. Volgens Kurtz was er nooit een andere Amerikaanse president zo bezig met zichzelf en hoe de buitenwereld hem ziet, als Trump. "Soms, wanneer hij gezien had hoe iemand hem verdedigd had, vroeg hij aan (toenmalig woordvoerder, red.) Sean Spicer die persoon te bellen en hem of haar te zeggen dat de president tevreden was. Maar als hij een volgens hem oneerlijk verslag ziet, wordt hij boos en grijpt hij naar Twitter om de show of de zender af te branden."

Trump zou behalve op Twitter bijna geen tijd online doorbrengen, en enkel documenten lezen die zijn adviseurs uitprinten en als belangrijk aanduiden. Hij vertrouwt bovendien enkel zijn meest naaste adviseurs uit de verkiezingscampagne, zoals Kellyanne Conway en Corey Lewandowski. Van de Republikeinse elite heeft hij geen hoge pet op. Zijn na een halfjaar ontslagen stafchef Reince Preibus zou hij bedreigd hebben met een post als ambassadeur in Griekenland "als deze plek niet stilaan begint te draaien".

Cheesburgers

Eerder deze maand toonde het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House al een onthutsend beeld van de president, die amper beleidsdocumenten zou lezen en zich regelmatig al in de vooravond zou terugtrekken in zijn slaapkamer met cheeseburgers en cola light, om zich daar op te winden over hoe er over hem bericht wordt op de Amerikaanse nieuwsshows.

Trump noemde Fire and Fury al een boek "vol leugens en bronnen die niet eens bestaan". Zijn advocaten hebben rechtszaken aangespannen om het boek te laten verbieden, maar voorlopig zonder succes.