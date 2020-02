Nieuw boek over Trump: “Hij is geobsedeerd door dassen” LH

Bron: The Guardian 0 Dassen lijkt niet bepaald het onderwerp waarmee de machtigste man ter wereld bezig zou moeten zijn. Toch staat in een nieuw boek van twee journalisten van de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast dat president Donald Trump een obsessie had voor de beestjes.

Volgens Lachlan Markay en Asawin Suebsaeng, die zonet het boek ‘Sinking in the Swamp: How Trump’s Minions and Misfits Poisoned Washington’ uitbrachten, was de Amerikaanse das regelmatig onderwerp van gesprekken op het Witte Huis tijdens de eerste maanden van Trumps presidentschap.

Meer bepaald Reine Priebus, stafchef van het Witte Huis tussen januari en juli 2017, zou door Trump erover aangesproken zijn. Priebus is zelf oorspronkelijk afkomstig uit Wisconsin, dat ook omschreven wordt als de ‘dassenstaat’

Volgens de auteurs zou Trump vragen over de dieren gesteld hebben toen Priebus de president probeerde in te lichten over belangrijke thema’s zoals gezondheidszorg, buitenlands beleid en de Republikeinse initiatieven in het Amerikaanse Congres.

“Zijn ze gemeen tegen mensen, of zijn het vriendelijke wezens?” zou Trump aan zijn toenmalige stafchef gevraagd hebben. Trump polste volgens de auteurs bij Priebus ook naar foto’s van dassen en vroeg om details te geven over hoe ze functioneren, zich gedragen en zelfs hun voedingspatroon. Of Trump vandaag nog altijd verregaande interesse toont in de das, of een ander dier, is niet duidelijk.