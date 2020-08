Nieuw boek onthult geheime “liefdesbrieven” tussen Trump en Kim Jong-un Koen Van De Sype

13 augustus 2020

10u52 2 De Amerikaanse schrijver Bob Woodward heeft een nieuw boek klaar over Donald Trump en het belooft even ophefmakend te worden als zijn eerste over de Amerikaanse president. Rage (Woede) zou onder meer de inhoud onthullen van “25 persoonlijke brieven die uitgewisseld werden tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en die nooit eerder publiek werden gemaakt”.

Bob Woodward (77) is niet de minste. De journalist van The Washington Post kreeg al twee keer een prestigieuze Pulitzerprijs voor zijn werk en speelde in de jaren zeventig een rol in het onthullen van het Watergateschandaal, dat leidde tot het aftreden van president Richard Nixon.

Wereldrampen

Twee jaar geleden publiceerde hij een eerste boek over Trump: Fear (Angst). Dat schetste op basis van ontelbare gesprekken met insiders een ontluisterend beeld van de chaos in het Witte Huis. Het onthulde onder meer dat raadgevers van de president voortdurend ingrepen achter zijn rug en zelfs documenten voor hem verborgen “om wereldrampen te voorkomen”.





Voor Rage (Woede) – dat op 15 september verschijnt – interviewde Woodward ook Trump zelf, iets wat hem niet lukte bij het schrijven van het eerste boek. In januari vertelde Trump zelf dat hij met Woodward had samengezeten. Opmerkelijk, want het eerste boek noemde hij nog “fictie” van een “leugenaar”. Volgens verschillende bronnen zou Woodward meer dan een dozijn interviews gehad hebben met Trump, onder meer in het Witte Huis, in diens buitenverblijf Mar-a-Lago en over de telefoon.

Dat zou Woodward een ongeziene kijk gegeven hebben achter de schermen van het presidentschap van Trump. Het gaf onder meer een inkijk in hoe Trump omging met de coronapandemie, de raciale onrust in de Verenigde Staten en de economische crisis. Volgens CNN zou Trump ook zijn ongezouten mening geven over eerdere presidenten en over de komende presidentsverkiezingen.

Getuigen

Daarnaast baseerde Woodward zijn boek op honderden uren van gesprekken met getuigen, aldus CNN. En hij zou volgens uitgever Simon & Schuster ook de hand hebben kunnen leggen op notities, e-mails, dagboeken, kalenders en vertrouwelijke documenten, “waaronder 25 persoonlijke brieven die uitgewisseld werden tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en die nooit eerder publiek werden gemaakt”. Enkele belangrijke figuren in het Witte Huis noemden die correspondentie vorig jaar nog “liefdesbrieven” in The Washington Post. Volgens de uitgever omschrijft Kim de band tussen de twee leiders als iets “uit een fantasyfilm”.

In een interview met de Britse krant The Guardian vertelde Woodward alvast dat hij in het boek een verslag maakt “van wat er echt gebeurd is”. “Te veel mensen zijn hun perspectief kwijt en gaan emotioneel door het lint als het over Trump gaat. Ik wilde objectief verslag uitbrengen van wat er écht gebeurd is. ”

De titel van het boek komt overigens uit een interview dat Woodward met Trump had in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. “Ik breng woede naar boven”, zei Trump toen. “Dat heb ik altijd gedaan. Ik weet niet of dat een troef of een handicap is. Maar ik doe het wel.”

Macht

Ook de titel van het eerste boek van Woodward over Trump kwam uit dat interview, toen Trump zei dat “echte macht” gebaseerd is op “angst”.

Simon & Schuster is ook de uitgever van andere ophefmakende boeken over Trump, onder meer dat van nationale veiligheidsadviseur John Bolton en de nicht van Trump, Mary.

