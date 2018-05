Nieuw bloedbad in Amerikaanse school: 10 doden en 10 gewonden, dit is vermoedelijke schutter IVI HA

18 mei 2018

15u42

Bron: AP, CNN, ABC, Reuters, Huffington Post 1227 Bij een schietpartij in een school in Santa Fe (Texas) zijn tien doden en evenveel gewonden gevallen. Dat heeft de gouverneur van Texas, Greg Abbott, bevestigd. De verdachte is de 17-jarige Dimitrios Pagourtzis . Hij gebruikte twee wapens van zijn vader en is opgepakt. Vlak bij de school zijn explosieven gevonden.

Doden en gewonden

De dodelijke slachtoffers zijn negen scholieren en een leerkracht, vernam CNN van bronnen bij de politie.

Onder de tien gewonden zijn twee politieagenten, zegt de Republikeinse gouverneur Abbott. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond aan de arm. De gewonden werden naar verschillende ziekenhuizen in de Amerikaanse staat gebracht. Over hun toestand heerst nog veel onduidelijkheid.

Dader

Twee verdachten zijn opgepakt, bevestigt sherrif Ed Gonzalez. Een van hen is de 17-jarige Dimitrios Pagourtzis, vermoedelijk een leerling van de school, meldt CNN. De jongen wordt ervan verdacht de kogels te hebben afgevuurd. De schutter gebruikte een jachtgeweer en een revolver die van zijn vader waren en daarvoor een vergunning had. "Ik weet niet of hij er zich van van bewust was dat zijn zoon die wapens heeft kunnen recupereren", zegt gouverneur Abbott.

Vlak voor de schietpartij deelde Pagourtzis een foto op Facebook waarop hij een trui draagt met de woorden 'Born to Kill'. Die afbeelding is inmiddels verwijderd. Op Instragram volgde hij diverse wapengerelateerde accounts. Het zou een teruggetrokken jongen zijn die iedere dag in een trenchcoat naar school kwam. Voor hij het vuur opende zou hij "surprise!" hebben geroepen.

Het volstaat niet meer om te bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden. We moeten ervoor zorgen dat zo’n tragedie nooit meer gebeurt Gouverneur Greg Abbott

Volgens Abbott werden op de computer van de verdachte berichten aangetroffen waarin hij de schietpartij aankondigt en zegt daarna zelfmoord te zullen plegen. Dat deed de schutter uiteindelijk niet, hij gaf zichzelf aan bij de politie.

De gouverneur bevestigt dat er nog een tweede verdachte is opgepakt. Het zou gaan om een 18-jarige jongen die eveneens school liep aan de Santa Fe High School. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij, maar zou zelf niet geschoten hebben, vertelde een politiebron aan CNN.

#BREAKING: Suspected #SantaFeShooting suspect Dimitrios Pagourtzis posted disturbing FB photos. pic.twitter.com/AB2nSWtCyM Jeremy Rogalski(@ JRogalskiKHOU) link

Explosieven

De politie vond na de schietpartij verschillende explosieven in het schoolgebouw. Ook in een auto en woning vlak bij de school werden explosieven aangetroffen. De ontmijningsdiensten zijn ter plaatse. Het is nog niet helemaal duidelijk of er een link is tussen de vondsten en de schietpartij. Volgens lokale media zou het gaan om eigendommen van familieleden van de schutter.

De politie roept voorbijgangers op om alle verdachte voorwerpen in de buurt van de school zo snel mogelijk aan de autoriteiten te melden.

#UPDATE Possible explosive devices have been located at the school and off campus. Law enforcement is in the process of rendering them safe. School has been evacuated. Call 911 if you see any suspicious item. #HouNews #SantaFeISD Santa Fe ISD(@ SantaFeISD) link

"Trieste dag"

President Trump gaf na de schietpartij vanuit het Witte Huis commentaar op de gebeurtenissen. "Jammer genoeg moet ik beginnen ons verdriet over de dodelijke schietpartij uit te drukken. We volgen de situatie op de voet op. Dit gaat al veel te lang door in ons land. We treuren om de levens die verloren zijn gegaan en veroordelen deze verschrikkelijke aanval. We zullen jullie altijd bijstaan. Wij doen er alles aan om onze studenten en scholen te beschermen en wapens uit de handen te houden van iedereen die een bedreiging vormt. Dit is een heel trieste dag."

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Brandalarm

De lessen waren nog maar net begonnen toen volgens verschillende getuigen het brandalarm afging, rond 7.45 uur lokale tijd. Toen ze hun klaslokalen verlieten, hoorden ze geweerschoten, vertellen getuigen aan CNN.

Leerling Damon Rabon vertelt aan CBS News dat een leerkracht het brandalarm heeft laten afgaan. "We hadden geen bereik om de hulpdiensten te bellen, dus de leerkracht heeft het brandalarm laten afgaan om iedereen te waarschuwen dat er een schutter op school was." De schutter zou een klaslokaal zijn binnengegaan tijdens de tekenles en daar beginnen te schieten zijn.

De school had een paar weken geleden nog een oefening gehouden om de leerlingen te leren hoe ze moeten reageren als er een schutter in de school opdaagt. Het incident in Sante Fe is de derde 'school shooting' in een week tijd in Amerika. "Ik had nooit gedacht dat het hier zou gebeuren", getuigde een leerling van de school aan CNN.

Derde schietpartij op school in VS

De Verenigde Staten worden vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Zo vielen in februari nog zeventien doden toen een man het vuur opende op een middelbare school in Parkland (Florida). Dat leidde tot massale protesten tegen het vuurwapengeweld in de VS. Trump leek daarna even aan te sturen op strengere wapenwetten, maar benadrukte begin deze maand in een speech voor wapenorganisatie NRA dat hij het recht op het dragen van vuurwapens zal blijven verdedigen.

Sinds begin dit jaar is volgens CNN al 22 keer geschoten op Amerikaanse scholen.

Gouverneur Greg Abbott meent dat het nu tijd is voor actie. "Het volstaat niet meer om te bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden. We moeten ervoor zorgen dat zo’n tragedie nooit meer gebeurt", zegt hij. Hij wil een rondetafelgesprek op poten zetten waarin alle stakeholders samengebracht worden om op zoek te gaan naar degelijke oplossingen die ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt.