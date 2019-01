Nieuw baasje voor in Nederlands winkelcentrum gedumpte hondjes

18 januari 2019

Bron: AD.nl

Het leidde tot een stroom aan reacties. Wie laat nu twee hondjes achter in een winkelcentrum? Toch is dat exact wat eind vorig jaar gebeurde in het Nederlandse Waalwijk, niet ver van de Belgische grens. De eigenaar heeft zich nooit meer gemeld, maar de twee al wat oudere hondjes (minstens 10 jaar) hebben inmiddels wel een nieuw baasje.